Hokejisté porazili Kazachstán 8:1 a jsou ve čtvrtfinále, Červenka dal hattrick

17. 5. 2025 – 19:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Čeští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Herningu Kazachstán 8:1, vyhráli i pátý zápas na turnaji a jako aktuální lídr skupiny B si zajistili postup do čtvrtfinále.

Hattrickem se na výhře úřadujících světových šampionů podílel kapitán Roman Červenka, který odehrál jubilejní 100. zápas na světových šampionátech. Dva góly vstřelili Matěj Stránský a Adam Klapka.

Do první šance utkání se dostal v 5. minutě Flek, ze samostatného nájezdu ale trefil jen horní tyč branky Kazachstánu, kterou poprvé na turnaji hájil Amirbekov. O minutu později se do identické situace dostal Stránský a přesnou střelou k tyči poslal český tým do vedení.

Do dalších šancí se dostali jubilant Červenka nebo Klapka, skóre se ale nezměnilo. Připravenost Vejmelky v české brance vyzkoušeli Starčenko a Breus.

Po 86 sekundách druhé části se po ideální Gazdově přihrávce dostal opět do samostatného nájezdu Flek a tentokrát se už prosadil. Ve 24. minutě trefil Červenka tyč. Hráči Kazachstánu sice občas prověřili Vejmelkovu připravenost, ale výraznější šance si vytvořit nedokázali. V polovině utkání dvě sekundy po konci přesilové hry prostřelil Amirbekova Stránský a bylo prakticky rozhodnuto.

Ve 35. minutě byl v gólové šanci faulován Pastrňák, od rozhodčích dostal výhodu trestného střílení, české vedení ale nenavýšil. Amirbekov jeho střelu vyrazil. Útočník Bostonu pak připravil gól pro oslavence Červenku.

Češi i přes efektní kombinace nevyužili početní výhodu, hned na začátku třetí třetiny se však po samostatné akci prosadil Klapka a pro Amirbekova zápas skončil. V brance ho vystřídal Pavlenko. Jeho protějšek Vejmelka přišel o čisté konto při Krejčíkově čtyřminutovém vyloučení, kdy jej překonal Kolesnikov.

Rulíkův tým následně nevyužil 51 sekund dlouhou přesilovku pět na tři, ale v závěru svou výhru ještě navýšil. Hned dvakrát se prosadil Červenka a okořenil svůj výjimečný zápas hattrickem.

Šesté utkání na turnaji čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v pondělí, kdy se utkají s Německem.