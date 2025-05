Ženu prohlášenou za mrtvou udržují v USA na přístrojích kvůli zákonu o potratech

17. 5. 2025 – 17:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Těhotná žena z amerického státu Georgia byla prohlášena za mrtvou, přesto je už tři měsíce udržována na přístrojích, aby plod mohl dál růst a být donošen.

Rodina této ženy uvedla, že nemocnice tak postupuje kvůli protipotratovému zákonu platnému v tomto státě, informuje agentura AP.

Vzhledem k tomu, že do termínu porodu zbývají ještě více než tři měsíce, mohlo by jít o jeden z nejdelších případů udržování mozkově mrtvé těhotné ženy na přístrojích. Rodině vadí, že zákon státu Georgia, který zakazuje potraty po zjištění srdeční činnosti plodu, neumožňuje příbuzným, aby se podíleli na rozhodování o tom, zda bude těhotná žena ponechána na přístrojích.

U třicetileté zdravotní sestry Adriany Smithové byla v únoru prohlášena mozková smrt, což znamená, že je právně mrtvá, řekla její matka April Newkirková televizní stanici WXIA v Atlantě.

Smithová před více než třemi měsíci trpěla silnými bolestmi hlavy. Vyhledala pomoc v nemocnici Northside v Atlantě, kde dostala léky a byla propuštěna domů, uvedla její matka. Když se následující ráno její přítel probudil, našel těhotnou ženu v dechových obtížích a zavolal záchrannou službu. Lékaři v atlantské fakultní nemocnici Emory zjistili, že žena měla krevní sraženiny, a prohlásili u ní mozkovou smrt.

Žena je nyní ve 21. týdnu těhotenství. Odstranění dýchacích přístrojů a další udržující techniky by plod pravděpodobně nepřežil. Lékaři rodině sdělili, že kvůli protipotratovému zákonu nemohou odpojit zařízení udržující ženino dýchání.

Zákon v Georgii zakazuje potraty poté, co lze u plodu zjistit srdeční činnost, obvykle kolem šestého týdne těhotenství. Tento zákon byl přijat v roce 2019, ale vstoupil v platnost až v roce 2022. Stalo se tak po zrušení rozsudku nejvyššího soudu z roku 1973 známého jako Roeová versus Wade, který stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud v roce 2022 regulaci potratů vrátil do rukou amerických států.

Dvanáct amerických států prosazuje zákaz potratů ve všech fázích těhotenství. Ve třech dalších státech platí zákazy, které začínají platit přibližně po šesti týdnech těhotenství.