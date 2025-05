Borhyová konečně chystá svatbu? Slavná moderátorka prozradila plány

18. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Po devíti letech vztahu už by nebylo od věci do toho praštit.

Milovaná moderátorka Lucie Borhyová je se svým partnerem nadmíru spokojená: „Má zdravé sebevědomí a ví, že máme spokojený vztah, takže není důvod k žárlivosti. Je velmi tolerantní. Se mnou by asi žárlivý typ muže nevydržel. Když spolu jdeme do kina, na večeři nebo jenom tak po ulici, lidi se třeba chtějí vyfotit. Na tu pozornost je už zvyklý a nevadí mu to," pochvaluje si.

A že by se konečně vzali? „Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlela. Teď ani nechtějí děti. Mají mě jako maminku jen pro sebe. Kdybych po tom hodně toužila, myslím, že bych jim dokázala vysvětlit, že o mě tím nepřijdou, že jsem pořád jejich," přemýšlela Borhyová v rozhovoru pro časopis Instinkt.

„O ruku jsem byla požádána třikrát a nikdy to nevyšlo, tak to asi tak mělo být. Nejsem vdavekchtivý typ. Možná je to chyba. Možná je to dobře, kdo ví. Třeba mám ještě to hezké před sebou a mám pořád o čem snít," dodala.

Připomeňme, že první zásnubní prsten dostala kdysi od prvního vážného partnera, golfisty Alana Babického. Nakonec se ale místo svatby rozešli. Podruhé se zasnoubila s řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem, ale místo svatby opět přišel rozchod, a to dokonce v době, kdy byla Lucie těhotná. Třetí zásnuby pak proběhly s moderátorem Michalem Hrdličkou a svatba už byla opravdu na spadnutí, nakonec ale ani tento vztah neskončil dobře.