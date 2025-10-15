Hlas je pryč! Vojta Dyk skončil na kapačkách a musel přesunout koncerty
15. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Kdo se těšil na koncert Vojty Dyka, bude si muset počkat o poznání déle, než se plánovalo.
Je to, jak kdyby se fotbalista probudil najednou bez nohou. Podobný pocit musel zažívat známý zpěvák Vojtěch Dyk, když odzpíval a náležitě si užil koncert na Slovensku, aby se další den vzbudil úplně bez hlasu.
„Stala se nepříjemná věc, která se kor v životě umělce může stát. Ráno mi odešel hlas a musím zrušit koncert. Mohlo by se totiž stát něco horšího a hlas bych si mohl nějak poškodit. Nejsem ve formě, abych předvedl to, co bych chtěl předvést,“ omlouval se zpěvák na Instagramu s tím, že plánovaný páteční koncert neproběhne.
Nejdřív doufal, že se bude jednat jen o malý odklad, hlas ale pořád zlobil: „Bohužel, můj stav se nezlepšil. I když ne, že bych to včera nepředpokládal. byl jsem na infuzích, fotosyntezách, ale hlas odešel. A asi mi chtěl říct, drž dva dny hubu. Jinak mi nic není, jen ten hlas nemám. Moc mě to mrzí, ale zdraví máme jen jedno,“ přidal o den později další vyjádření.
Chystané koncerty tak nakonec postihl výraznější odklad, než se čekalo: Uskuteční se až v dubnu příštího roku, konkrétně 16. a 17.4.
