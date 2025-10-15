Dnes je středa 15. října 2025., Svátek má Tereza
Počasí dnes 9°C Polojasno

Hlas je pryč! Vojta Dyk skončil na kapačkách a musel přesunout koncerty

15. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Hlas je pryč! Vojta Dyk skončil na kapačkách a musel přesunout koncerty
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Kdo se těšil na koncert Vojty Dyka, bude si muset počkat o poznání déle, než se plánovalo.

Je to, jak kdyby se fotbalista probudil najednou bez nohou. Podobný pocit musel zažívat známý zpěvák Vojtěch Dyk, když odzpíval a náležitě si užil koncert na Slovensku, aby se další den vzbudil úplně bez hlasu.

„Stala se nepříjemná věc, která se kor v životě umělce může stát. Ráno mi odešel hlas a musím zrušit koncert. Mohlo by se totiž stát něco horšího a hlas bych si mohl nějak poškodit. Nejsem ve formě, abych předvedl to, co bych chtěl předvést,“ omlouval se zpěvák na Instagramu s tím, že plánovaný páteční koncert neproběhne.

Nejdřív doufal, že se bude jednat jen o malý odklad, hlas ale pořád zlobil: „Bohužel, můj stav se nezlepšil. I když ne, že bych to včera nepředpokládal. byl jsem na infuzích, fotosyntezách, ale hlas odešel. A asi mi chtěl říct, drž dva dny hubu. Jinak mi nic není, jen ten hlas nemám. Moc mě to mrzí, ale zdraví máme jen jedno,“ přidal o den později další vyjádření.

Chystané koncerty tak nakonec postihl výraznější odklad, než se čekalo: Uskuteční se až v dubnu příštího roku, konkrétně 16. a 17.4.

Tagy:
nemoc koncert hospitalizace odklad zdravotní problémy zpěvák
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

V Praze letos žloutence A podlehlo deset lidí, nemocných je téměř 830

Následující článek

Tělo mluvilo jasně. Ale systém ho umlčel a vražda s českou stopou budí vášně

Nejnovější články