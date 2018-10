Hilšer a Drahoš mají jasno, v Senátu posílí Starosty a nezávislé

V Klatovech se na sestavení povolební koalice dohodla vítězná ODS s druhými Nestraníky. V zastupitelstvu se 27 mandáty bude mít 15 hlasů. Starostou by měl nadále být Rudolf Salvetr, který stojí v čele dvaadvacetitisícového města od roku 2006. Změny by neměly nastat ani na postech místostarostů.

Na možnost, že na konci března 2019 odejde Británie z EU bez uzavřené dohody, by se měl každý připravit, řekla ve čtvrtek novinářům německá kancléřka Angela Merkelová. Takové přípravy podle ní existují, činí je nejen Německo a další země, ale i Evropská komise. Ve středu večer však tuto otázku premiéři a prezidenti zemí unie během diskuse o brexitu do hloubky neprobírali, aby nevytvořili dojem, že mají jiný cíl, než najít cestu k uzavření takové smlouvy.

