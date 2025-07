Herečka Táňa Dyková se nebojí vykročit z komfortní zóny: „Potřebuju překonávat bláznivé výzvy“

Její energie je nakažlivá a talent nezpochybnitelný. Táňa Dyková patří k herečkám, které se nebojí jít proti proudu, a právě proto zůstává nezaměnitelná. V každé roli dokáže být jiná, a přesto vždycky svá. Vedle manžela Vojty Dyka působí jako svérázná múza, která miluje volnost, Šumavu, chleba s máslem a život bez zbytečného přetváření. „Bláznivost je můj motor,“ přiznává otevřeně. Ať už je na jevišti nebo v soukromí, platí pro ni jediné: nic není nemožné, když vás žene touha po opravdovosti.

Tato herečka prožila své dětství i dospívání na pražském Žižkově, čtvrti plné kontrastů, která v ní podle vlastních slov vypěstovala smysl pro realitu i schopnost improvizace. Táňa Dyková (dříve Vilhelmová) původně toužila stát se baletkou, ale přísný režim taneční přípravy a náročná disciplína jí tak úplně nesedly. „Chtěla jsem tančit, ale nebavila mě ta vojna kolem,“ přiznala později v rozhovorech.

Herectví jí předpověděla babička „ty budeš jednou herečka.” svěřila Táňa do jednoho podcastu Radiožurnálu. Ačkoliv se nikdy neviděla jako klasická diva, právě její autenticita a civilnost jí otevřely dveře k rolím, ve kterých mohla být drsná, křehká i komická zároveň. Už na konzervatoři bylo jasné, že má talent, který nelze přehlédnout, a taky kuráž jít si vlastní cestou.

Manželství s Vojtou Dykem? Groteska, která dává smysl

Jejich seznámení by klidně obstálo jako scéna z bláznivé komedie. „Poprvé jsem ho viděla na párty převlečeného za obřího zajíce,“ prozradila Táňa Dyková v rozhovoru pro DVTV. Vojta Dyk to s úsměvem označil za „fakt dost bizarní“. A právě tahle trhlá situace podle obou přesně vystihuje dynamiku jejich vztahu, který je nespoutaný, překvapivý i na tuhle dobu osvobozující.

Takové okamžiky vysvětlují, proč jejich manželství funguje. Neberou se příliš vážně, umějí se překvapovat a nebojí se porušovat společenská očekávání. „To, co jiní vidí jako šílenost, my bereme jako způsob, jak se neztratit v rutině,“ říká Táňa.

Herečka, která je dokonale svá

Tatiana Dyková je ztělesněním herectví, které se nerodí z pózy, ale z opravdovosti. Lidská, otevřená, s podmanivou energií a kořeny na pražském Žižkově, miluje přírodu a svobodu, stejně jako výzvy, které přináší život i umění. V podcastu Se Strachem Nacafe s Jiřím Strachem jasně uvádí, že pro ní herectví začíná na jevišti, kde lze zakusit opravdový život v přímém přenosu: „Bohužel takhle se to dělá i v hereckých školách. Vůbec se tady nevěnuje vystupování herců z rolí... cesta ven nikoho nezajímá,“ sdílí své zkušenosti.

Přiznává rovněž, že divadelní řemeslo ji naučilo být stále ve „cviku“, neustále přítomná a naladěná na diváky, což je podle ní cennější než množství technických triků použitých ve filmu. Divadlo je pro ni víc než jen práce, je to způsob, jak zůstávat v pravdě. „Musíš být přítomná. Jako artista. Jakmile polevíš, spadneš,“ říká s vážností, která dává každému slovu váhu. Tatiana tím ukazuje, že herectví je pro ni cestou k opravdovosti.

Potřebuje přijímat životní výzvy - cesta poutníka jako očista těla i duše

Tatiana Dyková je žena, která na život nečeká, jde mu naproti. A často doslova. V roce 2024 se s manželem Vojtou Dykiem vydala na slavnou poutní cestu z Porta do Santiaga de Compostela. Během pěti dnů ušli přes 250 kilometrů. Nešlo jen o fyzickou námahu, ale především o hluboký vnitřní zážitek. „Žijeme z toho dodnes,“ přiznala herečka s tím, že pouť pročistila nejen tělo, ale hlavně mysl. Každý den se soustředili na to nejzákladnější, kam dojdou, co si obléknou, kde složí hlavu, a jak sama říká, „všechno ostatní se zjednodušilo.“ Nebyl to útěk od reality, ale takový návrat k sobě samé.V podobném duchu už zvažuje další duchovní výzvu, svatořečenou trasu do Assisi, po stopách svatého Františka. Právě tento světový poutník byl inspirací i pro jméno jejího syna. Pro Tatianu není důležité jen dojít do cíle, ale zůstat na cestě. V pohybu, v otázkách, v hledání. Protože právě tak vnímá život, jako rituál, který očišťuje, posiluje a dává věcem hlubší smysl.

V módě je jako ona sama

Co cítí, to nosí. Tatiana Dyková se obléká podle nálady, intuice a momentálního rozpoložení, a vždycky se vkusem. Na červený koberec vyjde jako módní ikona z titulky prestižního časopisu, o pár dní později si klidně zajde na kafe v bohémské halence a volných kalhotách. Není svázaná pravidly, protože pravidla si tvoří sama. Je neuchopitelná, autentická a plná energie, a přesně tak působí i její styl. Nepředvádí se, a přesto září.

Hedvábné květované šaty jako pocta ženskosti i pohodlí

V dlouhých saténových šatech s jemným květinovým potiskem Táňa ztělesňuje romantickou verzi bohémského stylu, která aktuálně zažívá renesanci na přehlídkách značek jako Zimmermann nebo Etro. Hedvábný lesk látky, doplněný praktickými kapsami a vázáním v pase, se skvěle hodí k současnému trendu tzv. quiet luxury, tedy decentního, ale vysoce kvalitního oblékání. Tento look by klidně mohl pocházet z resort kolekce 2023 italského domu Alberta Ferretti, kde se podobné střihy a materiály hojně objevovaly. Minimalistické sandály na podpatku vše nechávají vyniknout. Tento outfit ukazuje, že ženskost může být pohodlná, elegantní i moderní zároveň.

Růžové tričko a džíny? Ano, když je nosí Táňa

Růžové tričko v nenuceném střihu a klasické světle modré džíny s ohrnutými nohavicemi – tenhle outfit přesně odpovídá trendu 90s normcore revival, který se objevil třeba na přehlídkách The Row nebo Miu Miu. V Tániině podání to ale není žádné hraní na módní retrospektivu, nýbrž opravdový, osobní styl. Černý pásek s kovovou sponou a špičaté lodičky s retro cvočky lehce evokují dřívější kolekce Isabel Marant nebo Acne Studios. Výsledkem je styl, který funguje jako nenápadná odpověď na přeplácanost současné módy, a zároveň je autentický až na kost. Právě v té jednoduchosti je Táňa nejsilnější.

Oversize sako, široký pásek a kůže: sofistikovaný street style po táňovsku

Zlaté časy strukturovaných sak se vrací a Táňa na to reaguje přesně tak, jak ji známe: po svém. Oversize kabátkové sako v melírové úpravě připomíná krejčovinu z kolekcí Balenciaga (ještě v době Demny, než přešel do teatrálnějších forem) nebo Céline pod vedením Phoebe Philo. Široký army pásek v pase je výborným stylingovým trikem, který model uzemní a dodá ženskou siluetu. Kombinace s koženými kalhotami odpovídá aktuálnímu trendu soft power dressing, tedy síle vyjádřené pohodlím a strukturou. Zlaté statement náušnice doplňují outfit o prvek luxusu. Celkově působí Táňa jako žena, která se v módě orientuje po svém, a přesto nikdy nemine tón doby.