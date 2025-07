Pravidelně kolegovi přidával do pití „sérum pravdy“. Výsledek nepředpokládal nikdo

Kolega, pivo a tajemné sérum pravdy. Co začalo jako nevinné pracovní večeře, skončilo vyšetřováním, toxikologickými testy a tříletým trestem vězení. Bizarní případ z Číny ukazuje, kam až může zajít touha po informacích.

Zní to jako zápletka z detektivky nebo špionážního filmu, ale odehrálo se to ve zcela obyčejné kanceláři v Šanghaji. Muž jménem Li se rozhodl získat výhodu v práci ne úplně legální cestou – místo konkurenceschopnosti nebo dovedností sáhl po podvodu. Svému kolegovi Wangovi začal tajně podávat látku, kterou prodavač během služební cesty označil za „sérum pravdy“. Tato substance měla údajně rozpovídat i toho největšího tajnůstkáře. Li tomu uvěřil a rozhodl se ji použít v praxi.

První pokus proběhl 29. srpna 2022 při neformální večeři v šanghajské čtvrti Sü-chuej. Li tehdy nalil několik kapek látky do Wangova žlutého vína a piva. Wang následně pocítil závratě a zmatek, což přičítal běžné únavě nebo alkoholu. Během následujících dnů musel dokonce vyhledat lékařskou pomoc. Li však z jeho úst žádné pracovní tajemství nevylákal, a tak se rozhodl pokus zopakovat – tentokrát 13. října při další společné večeři. A znovu 22. listopadu. V obou případech Wang pociťoval nevolnost, dezorientaci a dokonce zvracení. Třetí útok už ale nenechal bez povšimnutí.

Odhalení díky toxikologii a pád kolegy manipulátora

Po posledním incidentu Wang začal přemýšlet, proč se mu to děje vždy po jídle s Liem. Důsledná analýza vzorců vedla k podezření, že jeho kolega do něčeho zasahuje. Rozhodl se pro testy krve, moči a vlasů. Výsledky byly znepokojivé: v jeho těle byly nalezeny stopy klonazepamu a xylazinu – dvou silných tlumivých látek ovlivňujících centrální nervovou soustavu. Klonazepam patří mezi přísně regulované psychotropní látky druhé třídy. Wang s výsledky zamířil rovnou na policii. Následná domovní prohlídka u Liho skutečně odhalila lahvičku se „sérem pravdy“, které obsahovalo obě zmíněné látky. Při výslechu Li přiznal, že kolegu omámil třikrát, a to výhradně kvůli snaze odhalit jeho pracovní plány. Doufal, že se pod vlivem rozmluví a prozradí informace, které by mu mohly poskytnout výhodu v zaměstnání.

Soud v šanghajském obvodu Ťing-an uznal Liho vinným z ohrožení veřejné bezpečnosti a porušení etických zásad na pracovišti. Vyměřil mu trest tří let a tří měsíců vězení a pokutu ve výši 10 000 jüanů (přibližně 1 400 dolarů). Přestože Wang přežil všechny tři incidenty bez trvalých následků, jeho aktuální zdravotní stav nebyl zveřejněn.

Znepokojení veřejnosti a spekulace na sociálních sítích

Případ vyvolal v čínské veřejnosti silnou odezvu. Lidé na sociálních sítích jako Weibo spekulovali, o jak závažné nebo výnosné informace vlastně mohlo jít. „Co je to za pracovní plán, že kvůli němu někdo riskuje vězení? Nějaký obchod za desítky milionů?“ ptal se jeden z komentujících. Jiní poukazovali na to, jak extrémní může být pracovní rivalita ve firmách s vysokým tlakem na výkon a výsledky.

Celý případ zároveň otevírá diskuzi o nedostatečné regulaci nelegálních psychoaktivních látek, které jsou nabízeny pod různými názvy jako „sérum pravdy“, „párty pilulky“ nebo „paměťové kapky“. Podle odborníků mohou podobné látky způsobit nejen ztrátu vědomí a dezorientaci, ale i trvalé poškození zdraví nebo závislost. Liho příběh tak není jen bizarním excesem jedince, ale také varováním před tím, jak daleko mohou lidé zajít, když si chtějí usnadnit cestu k úspěchu. A jak nebezpečné může být vypít s kolegou „jen jedno pivo“, pokud nevíte, co je v něm skutečně obsaženo.