Hell's Kitchen pod taktovkou Jana Punčocháře: Připraví peklo jako Gordon Ramsay?
20. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Nový šéfkuchař se nehodlá nechat ovlivňovat svými předchůdci.
Televizní kuchař Jan Punčochář od pohledu nevypadá jako člověk, který by byl vůbec schopen nějakých cholerických výstupů a nabroušených výbuchů hněvu.
Když vyšlo najevo, že to bude právě on, kdo nahradí odpočívajícího Radka Kašpárka na klíčové pozici kuchařského pořadu Hell's Kitchen, který tradičně do jisté míry staví na přísném a ostrém šéfkuchaři, fanoušci se začali ptát, zda se Jan vůbec dokáže chovat jako rapl.
Odpověď je nejspíš negativní, ale nakonec na ní vlastně nesejde, protože Punčochář v rozhovoru pro eXtra.cz uvedl, že se nehodlá nechat ovlivnit tím, jak pořad vedli předchůdci. Místo toho bude kráčet vlastní stezkou.
„Asi nebudu přísný jako Ramsay, protože ten kuchařský obor už se někam vyvíjí a už to není takové jako dřív, že se házely pánvičky a bodaly se nože do nějakých dveří. Takže se budu snažit to dělat trošku jinak,“ slíbil.
Sám přiznal, že se dokáže rychle dojmout nad pěknými věcmi a občas dokonce rozplakat. Dává smysl, že si nebude hrát na brutálního drsňáka.
Obavy z toho, že ho budou lidé srovnávat s Kašpárkem, nemá: „Tak srovnání mám celý život, takže se nebojím. Už máme za sebou několik let, kdy jsme přátelé a kamarádi, nenarušilo to žádné přátelství.“