Malý národ, velké objevy: Češi a jejich dary světu
20. 8. 2025 – 6:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Češi možná žijí v malé zemi, ale jejich nápady obletěly celý svět. Od slova „robot“ Karla Čapka přes kontaktní čočky Otto Wichterleho až po tajemství bezdrátové komunikace Hedy Lamarr – české stopy ve vědě a technice najdeme na každém kroku.
České země leží v srdci Evropy, ale jejich vliv na svět je mnohem větší, než by se mohlo zdát. Češi a osobnosti s českými kořeny se podíleli na objevech a vynálezech, které doslova změnily chod civilizace. Některá jména známe, jiná zůstávají ve stínu – přesto ovlivnila život miliard lidí.
Robot – slovo, které obletělo svět
Když Karel Čapek roku 1920 vydal hru R.U.R., asi netušil, že tím změní jazyk technické budoucnosti. Právě na stránkách jeho dramatu se poprvé objevilo slovo „robot“, navržené bratrem Josefem Čapkem. O sto let později už si bez „robotů“ neumíme představit sci-fi, průmysl ani každodenní slovník.
Polarografie a Nobelova cena
Jaroslav Heyrovský, chemik a vynálezce polarografie, otevřel nový způsob zkoumání chemických látek pomocí měření elektrických proudů. Za svůj objev získal v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii – dodnes jedinou, kterou Česko v této oblasti má. Jeho metoda se stále využívá v medicíně, průmyslu i výzkumu životního prostředí.
Měkké kontaktní čočky
Jedním z objevů, který skutečně změnil život milionům lidí po celém světě, je práce českého chemika Otto Wichterleho. Právě on vyvinul v 60. letech první měkké kontaktní čočky a otevřel cestu celé optické revoluci. Zatímco dříve byly čočky nepohodlné a těžko dostupné, jeho hydrogelová verze přinesla komfort, který se stal samozřejmostí.
Hedy Lamarr a tajemství bezdrátové komunikace
Hedy Lamarr, původem rakouská herečka s židovsko-českými kořeny, se stala hollywoodskou ikonou, ale její největší přínos tkví jinde. Spolu s americkým skladatelem Georgem Antheilem vynalezla během druhé světové války tzv. frekvenční přeskakování – princip, který měl zabránit rušení radiového navádění torpéd. Tehdy se zdál příliš futuristický, ale stal se základem moderní bezdrátové komunikace – od mobilních telefonů až po dnešní Wi-Fi a Bluetooth. Ironií osudu je, že Lamarr byla dlouho vnímána jen jako krásná tvář stříbrného plátna, a její vědecký přínos došel uznání až desítky let po její smrti.
Léčba rakoviny a virových onemocnění
Český biochemik Antonín Holý byl klíčovou postavou při vývoji antivirotik, která dnes zachraňují životy pacientům s HIV či hepatitidou. Jeho spolupráce s americkými kolegy vedla k lékům, které změnily medicínu konce 20. století a dodnes patří k nejpoužívanějším.
Ačkoliv pocházíme z malé země, české objevy a myšlenky se nesmazatelně zapsaly do světových dějin. Od pojmu „robot“, jenž definoval technologickou éru, přes Wichterleho čočky a Heyrovského polarografii až po Holého antivirotika a vizionářské nápady Hedy Lamarr – český otisk ve vědě a technice je výraznější, než by se na první pohled zdálo.