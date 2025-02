Heidi Janků: "Chlap musí vonět, jinak nic nebude"

Populární zpěvačka odhalila své preference při volbě partnera a jeden smysl dominuje nade všemi. Zápach se u Heidi zkrátka netoleruje.

"Miluji parfémy a mám ráda, když ti lidé kolem mě voní. Nepotřebuji, aby ty parfémy byly moc výrazné a těžké. Mám ráda, když jsou svěží a voní čistotou," zmínila slavná havranovláska Heidi Janků, když ji redakce eXtra.cz zastihla na představení nového parfému od Alice Bendové.

Na akci nemohla chybět, však jsou s Bendovou kamarádky a Janků je navíc známá svou slabostí ke kvalitním vůním. Nedá dopustit na kvalitní zboží z Francie, které podle jejích slov sice vypálí díru do peněženky, ale vyplatí se, protože jsou nejen kvalitní, ale i dlouho vydrží a stačí je aplikovat jednou, aby voněly klidně celý den.

Preference libých vůní se ostatně odráží i v osobním a intimním životě při výběru partnera. Chlapi, co máte zájem o Heidi: Bacha na smrad! "Hlavně musí vonět mně. Když si dá muž nějaký parfém, který mi nebude vonět, tak prostě nic nebude," smála se slavná černovláska. "Smraďocha jsem naštěstí dlouho neměla," přiznala Heidi a poděkovala osudu, protože se jí prý nikdy nestalo, že by šla na rande a protějšek by vyloženě zapáchal. "Asi nemám štěstí na smradlavý chlapy," dodala se smíchem.