Sabina z Bachelora o vztahu se Solfronkem: "Mám strach, že mi znovu ublíží"

Vysněný pár z populární reality show Bachelor funguje úplně stejně jako jakýkoliv jiný: Není to bez zádrhelů.

První z osmnácti. Právě tolik slečen se ucházelo o srdce "pana dokonalého" Jana Solfronka v reality show Bachelor. A vítězka byla jen jedna: Sabina Pšádová. Po ukončení natáčení ale přišel intimní kontakt s tvrdostí reality: Vztah moc dlouho nevydržel, Solfronk měl jiné priority a nepřekypoval zájmem budovat vztah.

Pak si ale uvědomil, že by se mohlo jednat o chybu, které by dlouho litoval a snažil se Sabinu získat zpět. Nakonec se mu to povedlo, ale na černý puntík se samozřejmě nezapomíná a bude trvat dlouho (jestli vůbec), než Sabina prvotní nezájem odpustí.

Sabina dorazila do pořadu eXtra Host, kde redakci magazínu eXtra.cz přiznala, že sama už vztahu prakticky vůbec nevěřila, protože jak se jednou zklame, už je pro ni krajně obtížné se znovu otevřít. Solfronka prý měla doopravdy ráda, což bylo vidět i při natáčení, ale po návratu domů snaha opadla a cesty se na nějakou dobu rozdělily. A i když se pár dal pak znovu dohromady, Sabina nezastírá, že už je prostě opatrnější: "Měla jsem blok, bála jsem se, aby mi to neudělal znovu. Snažila jsem se ale přemýšlet srdcem a ne hlavou, takže to začalo být znovu krásné." Sabinu navíc její bývalý podváděl, což je také zkušenost, která nepomůže vůbec ničemu.

"Mám z toho strach a mám i strach z tohoto vztahu, protože nechci být znovu ublížená. Ale teď už zase na něj začínám myslet tak, jako jsem na něj myslela v té show. Nechci ale nic uspěchat kvůli sobě ani kvůli lidem, aby zase někdo něco neříkal. Snažím se soustředit na to, co cítím já, co cítí Honza, a chci jít na to pomalu, aby to bylo přirozené," tvrdí Sabina a dodává, že byť byla dříve dost žárlivá, účast v reality show ji z toho vyléčila. Solfronkovi prý i přes počáteční zaškobrtnutí věří, protože ji sice trochu zklamal úvodním nezájmem, ale s jinou ji nepodvedl nikdy.

Inu, nezbývá než popřát, ať to vydrží. Celý rozhovor se Sabinou Pšádovou můžete zhlédnout na stránkách eXtra.cz.