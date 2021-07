Havlíček: Chceme v Česku aspoň jednu továrnu na baterie pro elektromobily

Stát chce, aby v Česku vznikl minimálně jeden projekt továrny na baterie pro elektromobily, takzvané gigafactory.

Na dnešní tiskové konferenci to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček. Zájem podle něj má Volkswagen (VW), jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, a korejská LG. Havlíček a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš dnes podepsali memorandum o podpoře plánovaného projektu. Havlíček uvedl, že jednou ze zvažovaných lokalit pro stavbu továrny na baterie pro elektromobily je areál bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1, kterou loni ČEZ odstavil.

Znění podepsaného memoranda v pondělí schválila česká vláda. Z materiálu, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že investice má v první fázi činit minimálně 52 miliard korun a v souvislosti s ní se předpokládá vznik minimálně 2300 nových pracovních míst. Lokalita Prunéřova je favoritem také podle Beneše. „Zatím to tak vypadá,“ řekl na dotaz ČTK.

Beneš dnes dále uvedl, že plánovaná stavba gigafactory souvisí s plánovanou těžbou lithia v ČR. O závodě na jeho zpracování chce ČEZ rozhodnout příští rok a zahájit v něm výrobu v roce 2025. Továrna na baterie pro elektroautomobily by pak podle něj při optimistickém scénáři mohla v ČR stát mezi roky 2026 až 2028. Dodal, že výše podpory státu pro plánovanou stavbu gigafactory v tuto chvíli není dojednaná, tvořit ji podle něj má přímá podpora i daňové úlevy.

„Skládala by se z přímé podpory v řádu jednotek procent a z nepřímé podpory ve formě daňových úlev. Také by to bylo o investicích státu do související infrastruktury. Opravdu to ale není dojednané, a to, co se dojedná, se musí stvrdit v Evropské komisi,“ řekl dnes ČTK Beneš. Významně větší část by podle něj měli investovat investoři. „To jest, ne že to bude zaplacené ze strany státu,“ uvedl.

„Kolik bude podíl ČEZ, v tuto chvíli není jasné, protože se tam mohou potkat jak ČEZ jako developer a firma, která do toho dodá pozemky, dodávku energie, služeb okolo a lithium, tak by tam měl být i technologický partner a případně partner z oblasti automotive. Tito dva až tři partneři by dohromady dávali část té investice,“ dodal. Připustil, že jedním z těchto partnerů by mohla být Škoda Auto.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Lithium a jeho využití bylo jedním z hlavním témat sněmovních voleb v roce 2017 a vyvolalo spory v tehdejší vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Havlíček dnes uvedl, že kvůli masovému přechodu k elektromobilitě mají v Evropě vzniknout desítky továren na baterie. „Není vyloučeno, že by do budoucna mohly být v Česku podobné projekty dva,“ dodal.

ČEZ a vláda společně chtějí podle memoranda rozvíjet celý bateriový hodnotový řetězec, zahrnující široké spektrum činností, od těžby surovin až po zpracování baterií k druhotnému použití a jejich recyklaci. Jeho značnou část je podle nich vhodné umístit do ČR.