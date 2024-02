Google čelí žalobě od skupiny Prima a dalších médií, chtějí 2,1 miliardy eur

Americká internetová společnost Google čelí žalobě od české skupiny Prima a dalších 31 evropských mediálních skupin. Firmy po americkém gigantu požadují 2,1 miliardy eur (53,2 miliardy Kč) za to, že podle nich kvůli praktikám Google v digitální reklamě utrpěly ztráty. Vyplývá to z prohlášení vydaném dnes jejich právními zástupci Geradin Partners a Stek.

"Zúčastněné mediální společnosti utrpěly ztráty v důsledku méně konkurenčního trhu, což je přímý důsledek pochybení společnosti Google," uvádí se v prohlášení.

"Nebýt zneužití dominantního postavení ze strany společnosti Google, mediální společnosti by získaly výrazně vyšší příjmy z reklamy a platily by nižší poplatky za reklamní služby. A co je zásadní, tyto prostředky se mohly znovu investovat do posílení evropského mediálního prostředí," dodali právníci.

Skupina zahrnuje mediální domy z Česka, Slovenska, Rakouska, Belgie, Bulharska, Polska, Dánska, Finska, Maďarska a z dalších zemí. Krok přichází v době, kdy proti podnikání Googlu v oboru reklamních technologií zasahují i antimonopolní úřady.

Vydavatelé po celém světě si v posledních letech stěžují na rostoucí dominancí velkých technologických firem v reklamě. Jejich podíl na příjmech od inzerentů kvůli tomu klesá. Podle analytiků je Google nejdominantnější digitální reklamní platformou na světě.