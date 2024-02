Seznam Zprávy: Rakušan chce mluvit s policejním prezidentem o srazu rychlých aut

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce mluvit s policejním prezidentem Martinem Vondrášekem o víkendovém srazu tuningových vozidel na Jičínsku a v Praze. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Sraz se konal v noci na neděli, na sociálních sítích kolují záznamy, na kterých za skřípotu pneumatik takzvaně "driftují" luxusní vozy na náměstí v Jičíně nebo před Národním muzeem v Praze, krátce auta zablokovala Nuselský most. Královéhradečtí a pražští policisté, kteří čelí kritice za to, že nezakročili, vyhodnocují kamerové záznamy. Mluvčí pražské policie Jan Daněk předpokládá, že nějaké informace by policie mohla zveřejnit za dva týdny. Policejní prezidium později oznámilo na svém webu, že policisté budou do budoucna dohlížet na účastníky podobných akcí i po jejich skončení.

"Kamerové záběry zatím vyhodnoceny nejsou. Předpokládám, že nějaký zveřejnitelný posun ve věci bude přibližně za dva týdny," sdělil serveru mluvčí pražské policie. Neukázněným řidičům srazu hrozí pokuty, doplnila mluvčí hradecké krajské policie Magdaléna Vlčková. Rakušana zajímá, proč policie při akci rychlých aut v Praze a Jičíně nezasáhla. "Určitě o tom s policejním prezidentem budu jednat, budu od něj chtít slyšet jeho pohled na věc," odpověděl na dotaz Seznam Zpráv. Dokud ale s Vondráškem nepromluví, kritizovat sbor nechce. "Do té doby to komentovat určitě nechci, nedělám to u žádných zákroků policie, ale vždycky, když se něco mediálně objeví, tak se určitě na to policejního prezidenta ptám, ptám se na opatření," dodal. Celostátní vedení policie k tuningovému srazu uvedlo, že policisté neměli předem informace o tom, že bude akce pokračovat i po oficiálním ukončení. "Víkendové dění jsme zpětně vyhodnotili," sdělil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. "Na základě těchto zjištění budeme do budoucna přijímat rozšířená opatření, která budou spočívat zejména v důsledném monitoringu pohybu účastníků i po skončení akce," uvedl. Akce podle serveru Novinky.cz začala v sobotu ve 23:00 v pražských Štěrboholech. "Tam se sjelo zhruba 300 aut, možná 350. Policie tam byla už s předstihem," řekl webu organizátor akce. Podle něj policisté řidičům kontrolovali doklady, technický stav vozu a dávali jim dýchnout. Zhruba po necelé hodině se účastníci přesunuli na parkoviště před obchodním centrem v Mladé Boleslavi. I tam policie dorazila. Když se ale asi 50 aut vydalo na cestu do Jičína, policejní dohled skončil, uvedl web. Z vyjádření krajské policejní mluvčí vyplynulo, že policie dorazila na místo se zpožděním, protože všechny dostupné policejní hlídky v Jičíně i okolí v době srazu zasahovaly u naléhavých případů s fyzickým násilím či u neodkladného pátrání mimo město. Z Jičína, kde někteří řidiči v historickém centru svými auty úmyslně jezdili smykem po Valdštejnově náměstí, se auta vydala po hradecké dálnici zpět do Prahy. Příjezd do Prahy byl podle serveru ve znamení dalších "driftů" a rychlé jízdy přímo v centru. "Incident se odehrál před třetí hodinou ráno na Nuselském mostě a trval přibližně tři minuty. Na místo vyrazily policejní hlídky, které mají v Praze průměrný dojezdový čas šest minut a 40 sekund (údaj za leden 2024). Hlídky, které přijely na místo, již žádné tyto přestupce nezastihly," sdělil Seznam Zprávám policejní mluvčí Daněk. Policisté v Jičíně i v Praze teď analyzují záběry z městských kamer, aby mohli účastníky tuningového srazu pokutovat.