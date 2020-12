Frekvence 1 připravila speciální program na Štědrý den i Silvestra

Na Štědrý den odehrála Frekvence 1 TOP 30 Vánočních hitů. Na Silvestra pak hlavním tahákem v programu bude Silvestrovský satirický Press klub aneb všichni politici v jednom studiu. Posluchači se rovněž mohou těšit na silvestrovská vyprávění a novoroční přání od oblíbených moderátorů.

TOP 30 vánočních hitů

Třicítkou nejoblíbenějších vánočních hitů na Štědrý den na Frekvenci 1 provedli posluchače moderátoři Marta Jandová a René Hnilička. Žebříček si posluchači sestavili sami - podle toho, které písničky je nejlépe dokáží naladit na sváteční atmosféru „Jsem moc ráda, že jsem mohla spolumoderovat naše vánoční vysílání s Rendou Hniličkou. Vánoce od malička zbožňuji a hudba k nim patří,“ prozradila oblíbená zpěvačka Marta Jandová. Její kolega moderátor a hudební dramaturg Frekvence 1 zhodnotil výslednou TOP 30 vánočních songů následovně: „Byli jsme mile překvapeni, jak pestrý, barevný žebříček na základě hlasování našich posluchačů vznikl. Ve výsledné třicítce je od všeho trochu – od popu přes rok a folk až po tradicionály. Od vánočních hitů ze šedesátých let až po ty současné. Myslím, že si tam každý najde ten svůj. Většina jich je česky zpívaných, ale samozřejmě nechybí ani ty nejpopulárnější zahraniční. A bylo to napínavé do poslední chvíle. Písnička, která v průběžném hlasování dlouho vedla, skončila na poslední chvíli díky jednomu jedinému hlasu na druhém místě“. Po napínavém souboji tedy nakonec vyhrála písnička Purpura od Jiřího Suchého. Na druhém místě se umístila Půlnoční od Václava Neckáře a skupiny Umakart. Jako třetí nejoblíbenější vánoční song posluchači zvolili Vánoce na míru od Ewy Farné. Pro zpříjemnění svátků je výsledná TOP 30 k přehrání také na webu: https://www.frekvence1.cz/xmas-top30

Silvestrovský program

Posluchači se mohou těšit na Silvestrovské průšvihy na Frekvenci 1. Oblíbení moderátoři budou postupně vzpomínat a vyprávět o tom, co nejhoršího, nebo naopak nejlepšího se jim kdy stalo v posledním dni v roce. Humorné historky budou znít éterem po celý den.

Od 18 hodin bude Frekvence 1 vysílat speciální hodinový díl Press klubu s moderátorkou Helenou Šulcovou a imitátorem Petrem Jablonským. Posluchači budou mít jedinečnou možnost slyšet všechny významné politiky najednou. „Vždy jsem chtěla mít ve studiu současně Miloše Zemana, Andreje Babiše a Miroslava Kalouska a konečně to vyjde. Tak ostrá politická debata ještě v českém éteru neproběhla. Snad se chlapci pořádně připraví, aby si neudělali na konci roku ostudu. Určitě všichni poslouchejte! S Petrem Jablonským vám splníme i to, co vám žádný politik nedokáže ani slíbit,“ láká na poslech speciálu Helena Šulcová.

Novým rokem slibuje Frekvence 1 provést posluchače rovněž netradičně…