Češi plýtvají a zbytečně protopí tisíce ročně. Jak se vyhnout vysokým účtům?
18. 9. 2025 – 11:30 | Magazín | Žanet Ka
Správné topení není žádná věda. Přesto více než polovina Čechů dělá chyby, které se promítají do vysokých účtů. Naučte se, jak s radiátory zacházet chytře, a ušetřete, aniž byste se vzdali komfortu.
Topení patří k největším položkám v rodinném rozpočtu. Přesto mnoho domácností přichází každou zimu o tisíce korun jen proto, že radiátory používají nesprávně. Není to o technických poruchách, ale o drobných každodenních návycích, které stojí peníze i pohodlí. Dobrá zpráva? Stačí pár jednoduchých změn a účty mohou být citelně nižší.
Skryté překážky tepla
Radiátor má jediný úkol- rozvést teplo do celé místnosti. Pokud mu v tom brání nábytek, dlouhé závěsy nebo pověšené prádlo, efekt klesá na polovinu. Část energie tak doslova mizí do zdi nebo jen prohřívá kus textilu. Místo příjemného tepla pak domácnost platí za výkon, který nikdo neocení.
Větrání: krátce a intenzivně
Dalším kamenem úrazu je větrání s otevřenými ventily. Při dlouhém průvanu topení běží naprázdno a vyhřátý vzduch okamžitě uniká ven. Odborníci proto radí větrat jen několik minut, ale s plně otevřenými okny. Místnost se rychle provzdušní a následně se snadno znovu vyhřeje.
Přetopené byty a mýtus úspor
Pocit, že vyšší teplota je komfortnější, vede k častému omylu. Každý stupeň navíc znamená nárůst nákladů o několik procent, a přitom pobyt v příliš vyhřátých místnostech není zdravý. Ideální je držet se kolem 20 °C v obývacích prostorách a 17-18 °C v ložnici. Rozdíl pár stupňů se na faktuře za energii projeví víc, než by se mohlo zdát.
Stabilní teplota místo extrémů
Častá strategie „vypnout, když nejsem doma, a pak pustit na maximum“ se v praxi nevyplácí. Vyhřátí studené místnosti stojí mnohem víc energie než udržování stabilní mírné teploty. Moderní termostatické hlavice navíc dokážou regulovat teplotu automaticky podle denní doby i toho, zda je místnost využívaná.
Nezapomeňte na odvzdušnění
Někdy problém není v chování, ale v samotném radiátoru. Pokud topí nerovnoměrně- dole horký, nahoře studený- bývá uvnitř vzduch. Odvzdušnění je jednoduchý úkon, který zvládne každý a jehož efekt je okamžitý: radiátor začne pracovat s plným výkonem.
Čistota radiátoru pro vyšší účinnost
Na výkon topení nemá vliv jen to, jak radiátor používáme, ale i jeho stav. Prach a usazeniny, které se postupně hromadí mezi žebry, působí jako neviditelná izolace. Brání proudění vzduchu a teplo se tak šíří do místnosti pomaleji. Podle energetiků může zanesený radiátor snížit účinnost topení i o několik procent, což v průběhu zimní sezóny znamená citelnou ztrátu. Pravidelné vysávání a čištění štěrbin radiátoru je drobnost, která zabere pár minut, ale projeví se jak na tepelné pohodě, tak na vyúčtování.
Úspora v číslech
Malé změny návyků se promítají do konkrétních částek. V bytě o velikosti 70 m² může už jen snížení teploty o 3 °C znamenat úsporu kolem 900 kWh ročně, tedy více než 3 000 Kč. Přidáte-li k tomu pravidelné odvzdušňování, správné větrání a nepřehřívání místností, rozdíl v rodinném rozpočtu pocítíte během jediné sezóny.
A když se úspory v topení spojí s dalšími drobnými opatřeními, jako výměnou klasických žárovek za LED, odmrazováním mrazáku nebo vypínáním spotřebičů místo jejich chodu v pohotovostním režimu, výsledná částka může přesáhnout i 10 000 Kč ročně.
Komfort i zdravější klima
Správné zacházení s radiátory nepřináší jen nižší účty. Stabilní a přiměřená teplota znamená zdravější prostředí, lepší kvalitu spánku a příjemnější atmosféru domova. Ušetřené peníze jsou pak příjemným bonusem navíc.
Nejčastější mýty o topení
„Když zavřu radiátor úplně a pak ho pustím na maximum, ušetřím.“ Ve skutečnosti je to dražší, vyhřát studenou místnost stojí víc energie než udržovat stabilní teplotu.
„Radiátor funguje i když je zakrytý.“ Ne. Nábytek, závěsy nebo prádlo brání cirkulaci tepla a účinnost klesá až o desítky procent.
„Čím tepleji, tím lépe pro zdraví.“ Přetopené byty zatěžují organismus a vysušují sliznice. Ideální je kolem 20 °C v obývacím pokoji a 17-18 °C v ložnici.
„Je jedno, jak dlouho větrám.“ Není. Dlouhé větrání při zapnutém topení je plýtvání. Správně se větrá krátce, ale intenzivně pět až deset minut.