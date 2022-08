Finská premiérka měla negativní test na drogy, jej večírek vyvolává kritiku i projevy podpory

Video 36leté Marinové z večírku s finskými celebritami začalo minulý týden kolovat po sociálních sítích a následně ho zveřejnila finská média. Kritici vyjadřovali pochybnosti o schopnostech Marinové plnit povinnosti ministerské předsedkyně, jiní naopak vyjadřovali premiérce podporu.

Marinová, která se v prosinci 2019 stala nejmladší úřadující šéfkou vlády na světě, v pátek souhlasila, že se podrobí testu na drogy. Uvedla také, že nikdy drogy nebrala a že na uvedeném večírku nikoho brát drogy neviděla.

Sociálnědemokratická politička se rovněž hájila tím, že její schopnost plnit oficiální povinnosti nebyla oné sobotní noci narušena a že by večírek opustila, kdyby byla povolána do práce.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw