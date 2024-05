Fico zůstává v kritickém stavu, 71letý podezřelý byl obviněn z pokusu o vraždu

Slovenský premiér Robert Fico po středečním atentátu zůstává ve velmi vážném stavu, vyplývá z vyjádření vrcholných politiků země. Kdo nyní vede slovenskou vládu, není den po bezprecedentním útoku jasné, kabinet po jednání bezpečnostní rady státu žádného zástupce neoznámil. Na tiskové konferenci zástupci vlády potvrdili, že úřady obvinily z pokusu o vraždu 71letého podezřelého. Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka jej k útoku motivoval nesouhlas s kroky Ficovy vlády.

Předseda vlády je hospitalizován v nemocnici v Banské Bystrici, kde po leteckém transportu ve středu absolvoval pětihodinovou operaci, během které byl jeho stav označován za kritický. Ministr obrany Robert Kaliňák na tiskové konferenci krátce po poledni řekl, že Ficův život je stále v ohrožení, jakkoli se lékařům podařilo jeho stav stabilizovat.

Ředitelka banskobystrické fakultní nemocnice Miriam Lapuníková ráno sdělila novinářům, že Fico je na jednotce intenzivní péče a má "mnohočetná střelná poranění". Kaliňák při pozdějším vystoupení hovořil o čtyřech střelných zraněních, v tisku se předtím objevila informace o třech zásazích do žaludku, do kyčle a do ramene. Podle listu Pravda premiéra čeká další operace.

Banskobystrickou nemocnici odpoledne navštívil vítěz nedávných prezidentských voleb Peter Pellegrini, podle kterého Fico jen o vlásek unikl smrti, dnes už ale byl schopen několik minut komunikovat. Dříve z oficiálních zdrojů přicházely protichůdné informace o tom, zda premiérův život je ohrožen, či nikoli, a nebylo zcela jasné, zda Fico komunikuje s okolím.

Tisková konference vlády přinesla také nové informace o podezřelém, zadrženém bezprostředně po střelbě ve městě Handlová, kde se ve středu konalo výjezdní zasedání vlády. Podle ministra vnitra vyšetřovatelé pracují pouze s tou verzí, že muž konal sám a k činu jej vedl nesouhlas s vládní politikou včetně nedávné soudní reformy či snah o výměnu vedení veřejnoprávní televize a rozhlasu.

Podezřelým, který čelí obvinění z pokusu o vraždu, je podle médií důchodce Juraj Cintula z města Levice, který střílel z legálně držené zbraně. Televize Markíza informovala, že vypověděl, že je hrdý na to, co udělal. Podle uvedené stanice se nachází v cele Národní kriminální agentury v Nitře a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody ve výši 25 let až doživotí.

Podezřelého bezpečnostní složky zadržely ihned po pětici výstřelů, která ve středu odpoledne otřásla náměstím v Handlové. Útočník na Fica střílel z těsné blízkosti, když se premiér zdravil s občany před kulturním domem, kde vláda zasedala. Útok, jaký Slovensko ještě nezažilo, odsoudili vládní i opoziční politici, přičemž někteří Ficovi spojenci svalovali vinu na opozici a "liberální média". Brzké uzdravení popřáli slovenskému premiérovi i státníci z celého světa.

Pellegrini po návštěvě v nemocnici uvedl, že na nejbližší dny Ficovy kompetence převezme jiný člen vlády, ministr Kaliňák ovšem o takovémto kroku na předchozí tiskové konferenci nechtěl mluvit. "Vláda funguje ve standardním režimu a až přijdou úkony, které budou nevyhnutelné, tak je budeme realizovat," řekl novinářům.

Dlouholetý blízký spojenec současného premiéra je jedním ze čtyř místopředsedů slovenské vlády. Podle zákona by měl jeden z nich v souladu s rozhodnutím ministerského předsedy v době jeho nepřítomnosti premiéra zastupovat.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a Pellegrini, který se prezidentské funkce ujme v polovině června, dnes opět označili atentát za útok na slovenskou demokracii a vyzvali politiky k větší zodpovědnosti a k opuštění bludného kruhu nenávisti. Do Prezidentského paláce pozvou ke společnému jednání lídry všech parlamentních stran. Pellegrini zároveň vyzval k utlumení kampaně před volbami do Evropského parlamentu.

Střelba na premiéra otřásla Slovenskem několik měsíců po parlamentních volbách, které zajistily Ficovi čtvrtý mandát v čele vlády. Deník Pravda událost označil za ránu do srdce slovenské společnosti, která podle něj nezvládá demokracii. Kromě výzev k uklidnění politické scény přichází také vlna kritiky na adresu Ficovy ochranky, která podle některých médií a odborníků v Handlové selhala.

Světová média dospívají k závěru, že již tak polarizované Slovensko nyní vstupuje do nové etapy. Napětí v zemi přitom spojují s politikou premiéra Fica, který podle agentury Bloomberg či deníku Le Monde rozdmýchával spory ve společnosti.