Fiala představil priority předsednictví, naslouchalo mu pár desítek europoslanců

České předsednictví v Radě Evropské unie má před sebou řadu úkolů, tím hlavním je nacházet shodu členských zemí při snaze zmírňovat dopady současných krizí. Řekl to český premiér Petr Fiala, když dnes v Evropském parlamentu představoval svou vizi pro příštích šest měsíců. Jako hlavní výzvy zmínil inflaci, nedostupnost energií a potravinovou krizi, přičemž tyto jevy spojoval s ruskou válkou proti Ukrajině.

„Kromě konvenční války vede Rusko i hybridní válku. Úmyslně vyvolává uprchlickou vlnu, využívá energetické suroviny jako svou zbraň a cílenými útoky na infrastrukturu vyvolává potravinovou krizi,“ řekl předseda české vlády. „Tím hlavním úkolem v následujícím období bude nalézt jednotnou a silnou shodu na takových opatřeních, která negativní dopady současných krizí na naše občany co nejvíce zmírní,“ pokračoval.

Podle českého premiéra jsou rychlý růst životních nákladů nebo problémy s dodávkami potravin výzvy, kterým je nejlepší čelit společně. Česko při hledání shody může hrát klíčovou roli, neboť coby země předsedající jednáním Rady EU bude do konce roku jakýmsi moderátorem složitých vyjednávání mezi zástupci sedmadvaceti členských zemí. V čele rady stanulo podruhé od vstupu do unie, poprvé se tak stalo v roce 2009.

Fiala v dnešním projevu zopakoval pětici pilířů předsednictví, které jeho vláda představila minulý měsíc a které podle ní vyplývají především z pokračující ruské agrese. Obsáhle se mimo jiné věnoval otázce energetické bezpečnosti a uvedl, že ČR je připravena pracovat na koordinaci zásob plynu před nadcházející zimou. „Podporujeme dobrovolné společné nákupy podle modelu, který se osvědčil během covidové krize,“ řekl.

S tímto tématem souvisí i otázka, o níž se bude dnes krátce po poledni v europarlamentu hlasovat. Poslanci mají možnost zablokovat návrh takzvané taxonomie, který by jadernou a plynovou energetiku, byť dočasně a s jistými podmínkami, zařadil mezi projekty klasifikované jako prospěšné pro unijní klimatické cíle.

Fiala v projevu vyzval členy EP, aby „složitě dojednaný a křehký kompromis neodmítli“. „Jaderná energie a plyn jako dočasný zdroj z bezpečných zemí jsou pro řadu členských států jediným nástrojem, jak v následujících letech našich společných klimatických cílů dosáhnout,“ řekl.

Jeho projevu v zasedacím sále naslouchalo několik desítek ze 705 členů EP a dále například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Fiala promluvu zahájil a zakončil pasážemi v angličtině, většinu času nicméně mluvil svým mateřským jazykem, jak je podle něj v EP zvykem.

Vedle energetické bezpečnosti jsou prioritami českého předsednictví podpora Ukrajiny a zvládnutí uprchlické vlny, posilování obranných kapacit EU a kyberbezpečnosti, podpora „strategické odolnosti“ v kontextu technologií či potravin a odolnost demokratických institucí.

Fiala například uvedl, že EU musí sehrát zásadní roli v očekávané poválečné obnově Ukrajiny, podpořil usnadnění společných nákupů vojenského materiálu a dodal, že unie nesmí zapomínat na „chudé a potřebné“. Slíbil, že Česko se jako předsednická země „bude snažit vždy pečlivě brát v úvahu všechny názory, které v našich diskusích zazní“.

V projevu se český premiér odvolával na slova prvního českého prezidenta Václava Havla, ale i na výrok někdejší šéfa Bílého domu Ronalda Reagana o křehkosti svobody. „Budeme proto vždy důsledně podporovat dodržování a posilování svobod, základních lidských práv a evropských hodnot,“ řekl Fiala. O problémech, které v této souvislosti Evropská komise spatřuje v Polsku a v Maďarsku, se přímo nezmínil.

Vystoupení českého premiéra uvedla předsedkyně EP Roberta Metsolaová, která řekla, že předsednictví ČR přichází ve „zlomovou chvíli“, a slíbila Fialovi podporu například při prosazování klimatických opatření z balíčku Fit for 55. „Přeji vám úspěch do příštích měsíců,“ prohlásila.

Šéfka EK i europoslanci podpořili priority českého předsednictví EU

České předsednictví Evropské unie v době pokračující ruské agrese na Ukrajině přichází v pravou chvíli. V reakci na dnešní projev premiéra Petra Fialy v Evropském parlamentu to řekli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf nejsilnější europoslanecké frakce lidovců Manfred Weber. Stejně jako další europoslanci se shodli, že Česko má před sebou řadu složitých výzev od zajištění jednoty pro další podporu Ukrajiny přes odbourávání energetické závislosti na Rusku až po zmírnění dopadu inflace na občany EU. Někteří poslanci požadovali aktivnější přístup i k dalším tématům.

Von der Leyenová připomněla odpor obyvatel tehdejšího Československa proti sovětské invazi v roce 1968 a přirovnala jej k současnému odporu Ukrajinců proti ruským agresorům. „Proto si těžko dovedu představit zemi, která by byla vhodnější pro předsednictví v Radě EU než Česko,“ prohlásila šéfka unijní exekutivy. Unie podle ní ve spolupráci se zeměmi skupiny G7 během českého předsednictví chystá konferenci o poválečné rekonstrukci Ukrajiny. Během následujícího půlroku by také EU měla zrychlit přechod k obnovitelným zdrojům, který pomůže ukončit závislost na ruské ropě či plynu, řekla von der Leyenová.

Zástupci poslaneckých klubů většinou priority českého předsednictví označovali za správně zvolené, někteří však měli kritické připomínky a volali po větší aktivitě v dalších oblastech. Předsedkyně socialistů Iratxe Garcíaová požadovala větší důraz na sociální otázky, o výraznějším zmírňování dopadů krize na občany mluvila liberální místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

Zástupce zelených Jordi Solé zase hovořil o změnách unijních smluv, které podporuje většina europoslanců, nikoli ale členských států. Člen liberální frakce Guy Verhofstadt vyzval české předsednictví ke svolání konventu, který by na základě výsledků v květnu skončené debaty s občany rozhodl o změně základních pravidel včetně ukončení povinné jednomyslnosti hlasování členských zemí v zásadních otázkách.

„Přestaňte pouze používat slova Václava Havla a začněte jednat jako Havel,“ kritizoval Verhofstadt počínání české vlády, které je podle něj málo aktivní. Podle Fialy se Česko nestaví proti změnám smluv z principu, nelze ale upřednostňovat rychlost a emoce před důkladnou rozvahou.

Poslanci také vyzývali Fialu, aby se Česko soustředilo na dojednání co největšího počtu návrhů z klimatického balíčku, který má pomoci EU v přechodu k uhlíkové neutralitě. O bezprecedentní sadě norem včetně zásadního omezení prodeje benzínových a naftových aut bude české předsednictví s poslanci jednat po prázdninách.

Schillerová: Fiala v EP téměř vůbec neřešil sociální dopady krize na občany

Z dnešního Fialova projevu nevyplynulo, jaké kroky bude ČR během svého předsednictví prosazovat a ani to, co má být jeho cílem. ČTK to v reakci na projev řekla předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Premiér podle ní téměř vůbec neřešil sociální dopady krize na občany. S ohledem na situaci v tuzemsku měl podle ní víc mluvit o nutnosti jednotného přístupu k nákupu plynu nebo strategických surovin. Místopředseda sněmovny a bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) ČTK sdělil, že premiér nevnímá realitu EU.

„Slyšeli jsme, jakou by si přál profesor politologie Petr Fiala Evropu. Nevíme však jaké kroky bude prosazovat Česká republika a ani to, co má být cílem našeho předsednictví. Slyšeli jsme projev, který od něj slýcháme stále dokola,“ uvedla Schillerová. Poukázala na to, že Česko bude vyjednávat rozpočet EU, což se týká všech členských států, ale pro premiéra to podle ní nebylo dost důležité.

„Za zcela zásadní považuji fakt, že téměř vůbec, snad kromě jedné věty na konci, neřešil sociální dopady krize na občany. Uvědomuje si vůbec, že celá EU nyní řeší především velkou inflaci, ceny a nedostatek surovin a snižující se životní úroveň svých občanů. Asi ne, protože jinak by se tomu ve svém projevu věnoval. Ale on toto téma přešel a nevěnoval se mu,“ tvrdí Schillerová. Fiala ve svém projevu řekl, že unie nesmí zapomínat na „chudé a potřebné“.

„Projev názorně ukázal, že stejně jako je premiér odtržený od reálného života českých občanů, tak nevnímá ani realitu Evropské unie,“ napsal ČTK v textové zprávě místopředseda sněmovny Havlíček. Fiala podle něj nesdělil žádné konkrétní kroky, které by alespoň částečně vedly k naplnění jeho přání. „Mluvit o konkurenceschopnosti v této době je hezké na přednáškách, ale Evropou hýbe inflace, nedostatek a ceny surovin, velká obava z potravinové krize a obavy z dalšího zdražování. A to jsou věci, které premiér zmínil jen tak na okraj na závěr svého projevu jednou větou,“ uvedl Havlíček.

Za naivní Havlíček pokládá spoléhat se v současné době na solidaritu v EU. „Všichni občané i EU politici si moc dobře pamatují, jak ona solidarita v době covidu vypadala - každá země jela tvrdě na sebe,“ dodal. Fiala řekl mimo jiné, když hovořil o energetice, že může nastat situace, kdy bude potřeba solidarity.

Ilustrační foto: Úterní debata v europarlamentu o iniciativách EU k řešení rostoucích životních nákladů | zdroj: Profimedia