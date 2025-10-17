Fenu, která ve čtvrtek zastavila na 6 hodin část metra A, si majitelka vyzvedla z útulku
17. 10. 2025 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fenu, která ve čtvrtek dopoledne vběhla do kolejiště metra ve stanici Nemocnice Motol, si z útulku vyzvedla majitelka.
ČTK to sdělila Jiřina Ernestová z kanceláře ředitele pražské městské policie. Kvůli hledání zvířete a jeho odchytu byl provoz metra na části linky A přerušen téměř šest hodin. Zda bude dopravní podnik (DPP) na majitelce zvířete uplatňovat náhradu škody, zjišťujeme. Vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík ve čtvrtek řekl, že to bude podnik řešit až v dalších dnech, pokud bude možné zjistit, komu zvíře patří. Ženu čeká kvůli incidentu přestupkové řízení.
"Fenka byla ještě včera v našem trojském útulku předána majitelce," sdělila dnes Ernestová. Na facebookovém profilu strážníci uvedli, že majitelka zvířete na místě uhradila 700 korun za odchyt a čeká ji přestupkové řízení. Mluvčí pražské policie Jan Daněk řekl České televizi, že zaběhnutí psa do kolejiště metra není trestným činem.
Fena vběhla do kolejiště ve čtvrtek zhruba v 09:00 hodin a vydala se tunely směrem na Dejvickou. Kvůli jejímu hledání bylo nutné vypnout proud v metru. Nejprve přestaly soupravy jezdit v úseku Nemocnice Motol - Dejvická, později byla výluka rozšířena až do stanice Náměstí Míru. Na Hradčanské se policisté pokusili zvíře odchytnout, ale nepodařilo se jim to. Úspěšný byl zásah po 14:00 hodině, kdy policisté spolu se strážníky a hasiči fenu chytili ve větrací šachtě mezi Staroměstskou a Malostranskou. DPP v době výluky metra zavedl náhradní autobusovou dopravu.