Felix Slováček šokuje: Chce dítě s milenkou

2. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Známý hudebník učinil překvapivé prohlášení plné lítosti.

Oblíbený hudebník Felix Slováček si přišel popovídat do pořadu Z hôr do štúdia s Tribulom slovenské televize Markíza. Při rozhovoru se nikterak neostýchal a pustil do světa docela ostrá prohlášení.

Nejdřív trochu kontraproduktivně zpochybnil duševní stav své manželky, Dády Patrasové: „Jak bych to řekl, Dáda má svůj svět, který nechce opustit. Jsou lidé, kteří mají nemoc, jdou k lékaři a chtějí se léčit. Dáda k lékaři jít nechce. Chce prostě žít a možná i dožít v tom, co má ráda. Já jí v tom ani nechci bránit, protože jsme spolu prožili neskutečně krásný život.“

Připomeňme, že se Dáda po dubnové ztrátě jediné dcery stáhla do ústraní a nechala se sžírat psychickými démony, dokud na nátlak rodiny nenastoupila k léčení v Bohnicích.

Nedávno se s manželem ukázala na veřejnosti a při předávání obrazu ukázala dokonce i upřímný úsměv. Slušelo jí to a vypadala o poznání lépe. Felix si to však zřejmě nemyslí.

Mysl mu nicméně okupuje jiná žena, jeho dlouholetá milenka Lucie Gelemová.

„Byl jsem zamilovaný do Lucie Gelemové, protože jsme spolu prožili sedm let života... Mně bylo 70, Lucii 30 a ona chtěla dítě. Dáda se chtěla rozvést, ale nakonec k tomu nedošlo. Dnes lituji, že jsem v těch 70 letech neměl dítě. Protože dnes bych měl dvanáctiletého chlapce nebo dívku a v souvislosti s tím, co se pak v životě stane, tvrdím, že rodina by měla mít co nejvíce dětí,“ prohlásil.