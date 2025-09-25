Fascinující proměna! Vojta Kotek se změnil v šarmantního ďábla, fanynky nešetří chválou
25. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Známý herec se naplno ponořil do role hradního pána a vypadá u toho opravdu k světu.
Kdo viděl Vojtu Kotka naposled ve Snowboarďácích, nechť se připraví na pořádný šok.
Ani ostatní diváci, kteří měli o herci přeci jen zevrubnější povědomí, ostatně neskrývají překvapení. Vojta se totiž naplno ponořil do role hradního pána v nové sérii Zrádců a vypadá díky tomu jako obrovsky charismatický Mefisto, kterému by byla přímo čest podepsat nějaké to lejstro vlastní krví.
Ať už se budeme bavit o stylovém havraním kostýmu, kroužcích temnějších než noc či novém platinovém melíru, před prací maskérů a kostymérů je v tomto případě potřeba bez jakéhokoliv sarkasmu smeknout. Dílo se totiž povedlo vážně na jedničku.
„Love my job,“ (aneb „Miluju svou práci“) pochválila si vedoucí make-up artistka novou Vojtovu fotku na Instagramu. A že miluje svou práci, je doopravdy vidět. Dělá ji totiž skvěle.
„Já bych jenom chtěla moc poděkovat za tyhle fotky, obzvlášť za tu první. Ve jménu všech žen, Vojta se vrací na zeď v pokojíčku,“ rozplývala se v komentářích například i známá zpěvačka Ewa Farna.
