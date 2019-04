Exministr Pelikán porušil práva údajného hackera Nikulina, rozhodl Ústavní soud

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje novou Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+. Piráti představili svou vizi regionálního školství do roku 2030 už minulý týden. Blýská se v českém školství na lepší časy? A za jakých podmínek může naplnit všechny požadavky, které jsou na něj nakládány? více

Naštvaní Venezuelané o víkendu znovu protestovali proti režimu Nicoláse Madura. Prezident ale navzdory očekávání sedí pevně v sedle a nezdá se, že by se na tom v dohledné době něco změnilo. více

Je Harry Potter nebezpečnou literaturou, která je proti křesťanství a zaslouží si být spálena? Propagují příběhy o mladém kouzelníkovi satanismus a čarodějnictví? Dostanou se kvůli jejich čtení miliony dětí do pekla? A co na to Vatikán? více