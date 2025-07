Exmanželka zkusila novou taktiku. Ondřej Brzobohatý opět u soudu: "Šikanovat se nenechám!"

18. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Soudní bitva bývalých partnerů se nezadržitelně blíží ke konci a pro modelku se vůbec nevyvíjí dobře.

Snad nikomu, kdo pravidelněji sleduje české společenské dění, nemohl uniknout fakt, že se Ondřej Brzobohatý už asi rok a půl soudí se svou bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou.

Kuchařová na Brzobohatého podávala církevní žalobu, protože se chtěla domoci zneplatnění manželství "před Bohem". Jako praktikující katolička to potřebuje, aby se mohla případně znovu vdát.

V žalobě označovala svého bývalého partnera za devianta, tvrdila, že požaduje milostné praktiky v roli ženy, není schopen zplodit dítě a další řadu chuťovek. A znění této žaloby ještě mimochodem poskytla redaktorovi Blesku.

Brzobohatý tvrdí, že tak jednala s vědomým úmyslem, že se pomluvy intimního rázu dostanou na veřejnost a zničí mu pověst.

Soud už mu prakticky dal za pravdu, Kuchařová už víceméně prohrála, řeší se vlastně už jen jak moc, což platilo i pro předvčerejší jednání.

Tak trochu se čekalo (a doufalo), že by tentokrát mohl padnout konečný rozsudek, nakonec ale nepřišel pozvaný svědek a soud byl opět odložen na srpen.

Co se ale stihlo, bylo představení důkazů zhrzené exmanželky, která zkusila nový přístup: Přestala tvrdit, že se pomluv a nactiutrhání nedopustila, místo toho tvrdí, že tím Brzobohatému vlastně neublížila, když se on sám netají svou zálibou v ženských šatech a o svém převlékání také často vtipkuje.

Jako důkaz Kuchařová například předložila situaci, kdy na Lvech Brzobohatému žertem přál hudební inženýr Michal Pekárek ke Dni žen. Takhle veřejné vtipkování je podle Kuchařové důkaz, že exmanželovi nic neprovedla.

„Humor je to jediné, co mi pomohlo se přes tuto záležitost přenést, jediný způsob obrany. Rozhodně to není důkaz toho, že se mě celá ta věc nedotkla,“ reagoval s kamenným výrazem hudebník.

„Zase jsem perplex z toho, jaké důkazy předkládá protistrana. Vlastně k tomu nemám co říct. Je to šíleně únavné,“ hodnotí čím dál tím zoufalejší snahu bývalky Brzobohatý.

„Asi bych musel mít nějakou extrémně buddhistickou povahu, aby mi nevznikla nějaká újma ve chvíli, kdy se někdo snaží někoho vyloženě poškodit a lpí na tom, aby se proti tomu člověku zveřejnily důkazy nebo informace, které nejsou pravdivé a které by ho poškodily a zničily by mu pověst. Kdyby to bylo takhle, tak by mi to nic neudělalo, neublížilo by mi to. Vlastně bych takovou povahu bral. Nicméně i když je to únavné a nepříjemné, tak stojí za to se za sebe postavit. Nikdo zkrátka nemá právo někoho šikanovat,“ prohlásil po jednání.