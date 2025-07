Nechtěl platit alimenty na syna. Co vymyslel vás šokuje!

18. 7. 2025 – 6:35 | Zpravodajství | Alex Vávra

Měl to být rutinní test otcovství. Místo toho odhalil šokující podvod, kdy otec dítěte ve spolupráci s laborantem zfalšoval DNA vzorek, aby se vyhnul placení výživného ve výši téměř tří milionů korun. Matka naštěstí neustoupila – a všechno prasklo.

Když Chelsea Millerová přivedla v březnu 2022 na svět syna Louieho, netušila, že o necelé tři dny později zůstane na všechno sama. Partner Sheldon B., řidič kamionu z londýnského Hamptonu, ji bez varování opustil – a brzy začal šířit ještě závažnější pochybnosti. Tvrdil, že není otcem dítěte, a požadoval test otcovství. Pro Chelsea to bylo absurdní. Vždy přece věděla, kdo je otcem jejího dítěte. Jenže pak přišel výsledek, který jí vyrazil dech.

Test DNA jednoznačně tvrdil: Sheldon otcem není. Pro soud byl výsledek neprůstřelný důkaz. Chelsea ale cítila, že něco nesedí. Jak by mohl být test negativní, když neměla s nikým jiným vztah? A proč Sheldon najednou tak tlačí na to, aby se test uznal jako konečný? Odpověď byla šokující a celá situace se začala zamotávat do spletité sítě podvodů, podplácení a falšování důkazů.

Výměna vzorku, zfalšovaný podpis a 3 miliony na obzoru

Jak se později ukázalo, Sheldon měl silnou motivaci: pokud by se oficiálně prokázalo, že není otcem, ušetřil by na výživném přes 94 000 liber, tedy zhruba 2,95 milionu korun. A nebyl sám – na pomoc si přizval vlastní tetu. Ta ho propojila s laborantem Robertem P., tehdy osmatřicetiletým zaměstnancem DNA laboratoře s pochybnou minulostí. V roce 2017 byl totiž odsouzen za krádež peněz od zdravotně postiženého klienta. Robert nejenže nahradil Sheldonův vzorek slin svým vlastním, ale zároveň zfalšoval podpis lékaře a opatřil výsledek oficiálním razítkem, aby test vypadal důvěryhodně. V očích soudu tak Sheldon vyšel čistý – a dítě zůstalo bez právně uznaného otce.

zdroj: Profimedia.cz

Ale Chelsea se nevzdala. Nehodlala se smířit s tím, že by někdo takhle zneužil vědecký postup k úniku z odpovědnosti. Podařilo se jí přesvědčit Sheldonovu matku Katie, aby podstoupila vlastní test DNA v nezávislé soukromé laboratoři. A ten potvrdil, co Chelsea celou dobu tvrdila: Louie je jejím vnukem. Což znamená jediné – Sheldon je biologickým otcem.

Podvod prozrazen. A veřejné odsouzení

Když se pravda dostala na povrch, zhroutil se i Sheldonův příběh. Před soudem v Guildfordu se nakonec přiznal ke spiknutí za účelem podvodu. Stejně tak Robert P., který svou roli při falšování testu uznal – i když nebylo prokázáno, že by za to dostal zaplaceno. Sheldon dostal 50 týdnů vězení, Robert 33. Chelsea mezitím veřejně promluvila o tom, jak hluboce byla zasažena neetickým chováním muže, který měl přístup k citlivým údajům a zneužil ho pro cizí prospěch.

„Úroveň neprofesionality a porušení důvěry v tomto případě je naprosto nepřijatelná. Pacienti si zaslouží cítit se v bezpečí a s respektem, obzvlášť v tak citlivých situacích, jako je tato,“ řekla pro britský deník The Sun.

Případ šokoval nejen veřejnost, ale i odborníky. Zpochybnil důvěru v nezávislost a neovlivnitelnost vědeckých důkazů, které často rozhodují o lidských osudech. Jak je možné, že jediný pracovník laboratoře mohl bez povšimnutí vyměnit vzorek, zfalšovat podpis a zmanipulovat výsledek testu, na kterém závisí život dítěte? Jedna matka, která se odmítla smířit s nespravedlností, tak nakonec odhalila systémový problém, který by se nikdy neměl stát. A připomněla, že i ve věku genetických důkazů je třeba dávat pozor, komu věříme.