Embargo na ruskou ropu? Litr benzínu vystřelí až na 60 korun

Evropská unie i Spojené státy se zdráhají uvalit embargo na dovoz ruské ropy a plynu. Důvod je zjevný: Obávají se dopadů na evropské dodávky energie a raketově rostoucích cen pohonných hmot.

Kdyby se západní země od ruského fosilu úplně odstřihly, ceny ropy by vystřelily až na 150 dolarů za barel (22,2 koruny za litr), píše analytický server OilPrices.

Banka JP Morgan nabízí ještě temnější předpověď: Pokud z trhu zmizí dvě třetiny ruské ropy, cena barelu ropy Brent – benchmarku, od něhož se odvíjí ceny suroviny v Evropě – vyskočí na 185 dolarů za barel (27,1 koruny za litr).

Kdybychom vzali do úvahy daň z přidané hodnoty, spotřební daň i marže rafinérií, přepravce a prodejce, cena u pump by v prvním případě stoupla k 50 korunám za litr, ve druhém až k 60. Za takového scénáře by vláda byla nucena spotřebu pohonných hmot regulovat, anebo podstatně snížit daně.

Stát u pohonných hmot vybírá daň z přidané hodnoty (21 procent) a spotřební daň (12,84 koruny na litr benzínu a 10,95 na litr nafty). Tyto položky se do konečné ceny promítají několikanásobně víc než marže.

OilPrices ale upozorňuje, že „i bez embarga ruské ropy zůstanou její ceny vysoké“, a dokonce mohou ještě vzrůst. Mnozí obchodníci, finančníci i rafinerie vstoupily do režimu „samosankcí“, protože ruská ropa je pro ně příliš riziková. Obávají se, že bude brzy neprodejná. Z toho se dá usuzovat, že ještě v březnu (a bez embarga nebo bez toho, aby Rusové zavřeli kohouty) se benzín přehoupne přes 45 korun za litr.

Ropa teče, ale...

Ropovodem Družba zatím tato směs tekutých uhlovodíků do Evropy teče. Obchodníci, kteří naložili ruskou ropu do tankerů, se ji však v posledních dnech marně snaží prodat. A to ji nabízejí ve slevě – až o dvacet procent levněji proti ropě Brent.

Pokud nyní natankujte 40 litrů benzínu v ceně 40 korun za litr (a to je ten lepší případ), zaplatíte 1600 korun. Z toho státu na daních odevzdáte 791 korun. Spotřební daň v tomto případě dosahuje 514 korun, daň z přidané hodnoty 277 korun – kalkulátor najdete tady. Cena bez daní je tedy 809 korun – a to i se započtením marží rafinerie, dopravce a prodejce.

Server Energy Intelligence na základě dat o přepravě a z rozhovorů s obchodníky odhaduje, že vývoz ropy a rafinovaných produktů z Ruska klesl minulý týden o třetinu. Takový podíl obnáší 2,5 milionu barelů denně.

Černé zlato z Ruska se stává toxickým zbožím. Vše nasvědčuje tomu, že mnoho ropy se v Rusku přestane těžit a ta vytěžená nebude naložena na tankery.

Energy Intelligence upozorňuje, že banky (a to i čínské!) už nechtějí těžbu ropy v Rusku financovat (tady) a pojišťovny odmítají pojistit její přepravu. Obávají se o svou reputaci a rizika plynoucí z dalšího vývoje sankcí jsou vysoká.

Írán trn z paty nevytrhne

V pátek zarazila růst cen ropy zpráva, že Američané a Íránci se blíží k dohodě, která by na trhy vrátila víc než milion barelů sankcionované iránské ropy denně, tedy zhruba jedno procento světové nabídky. Jenže Rusko se na globálním exportu ropy před invazí na Ukrajinu podílelo téměř osmi procenty.

Velcí těžaři ropy. | zdroj: Our World in Data Graf si zvětšíte rozkliknutím.

„Zatímco někteří politici zůstávají uchváceni myšlenkou, že dohoda s Íránem poskytne tolik potřebnou úlevu (od rostoucích cen ropy), upozorňujeme, že dohoda stále není uzavřena a množství ropy s ní spojené by bylo jednoduše příliš malé na to, aby zakrylo výpadek ruské ropy,“ řekla analytička společnosti RBC Capital Helima Croft v televizi CNBC.

Naděje bychom si neměli dělat ani s venezuelskou ropou. Američané se nyní snaží rozbít spojenectví Venezuely s Ruskem výměnou za dodávky ropy na západní trhy.

Embargo na ropu z Ruska, které denně vyváželo přes pět milionů barelů ropy a 2,8 milionu barelů rafinovaných produktů, by podle Croftové mělo několikanásobně větší vliv na trh ve srovnání se sankcemi uvalenými v minulých letech vůči Íránu a Venezuele.