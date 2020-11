Největší dohoda o volném obchodu je pro Česko hrozbou i šancí

Skupina patnácti zemí z asijsko-pacifického regionu zahrnující Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii podepsala největší dohodu o volném obchodu na světě. Dohoda označovaná jako RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) pokrývá více než dvě miliardy lidí a zhruba třetinu světové ekonomiky. Podle českých expertů znamená dohoda pro ČR velkou příležitost, ale i hrozbu.

Dohoda prosazovaná Pekingem snižuje cla a stanoví společná obchodní pravidla. Týká se obchodu, služeb, investic, telekomunikací i autorských práv.

Dohoda byla podepsána na okraj summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ve vietnamském hlavním městě Hanoji. Číně by podle ekonomky Iris Pangové ze společnosti ING mohla pomoci snížit závislost na zámořských trzích a technologiích.

"S potěšením konstatuji, že po osmi letech tvrdé práce jsme dnes oficiálně dotáhli do konce podpisem vyjednávání o RCEP," řekl vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc.

"Závěr vyjednávání o RCEP, tedy o největší dohodě o volném obchodu na světě, výrazným způsobem potvrdí vedoucí úlohu ASEAN v podpoře mnohostranného obchodního systému. Nově vzniklá obchodní struktura v regionu umožní provozovat udržitelný obchod, oživí dodavatelské řetězce narušené covidem-19 a napomůže k zotavení hospodářství po pandemii," dodal vietnamské premiér.

K zotavení ekonomiky má napomoci mimo jiné snížení už tak nízkých cel, posílení dodavatelských řetězců pomocí sdílených pravidel a zavedení nových a sdílených pravidel pro internetový obchod.

Dohoda zahrnuje státy se 2,2 miliardami obyvatel a úhrnným hrubým domácím produktem 26,2 bilionu dolarů (585 bilionů Kč). Je širší než transpacifická smlouva 11 zemí, od níž americký prezident Donald Trump v roce 2017 odstoupil.

"Pro české i další evropské firmy je RCEP příležitostí i hrozbou. Může v členských státech zvýšit poptávku po českých subdodávkách používaných pro reexport formou finálního výrobku do zemí, které dohodu spolupodepsaly. Současně ale hrozí, že signatáři RCEP začnou více obchodovat mezi sebou a sníží dovoz. Evropské podniky zase mají další důvod pro přesun výroby do Asie, protože tam vzniká obří bezcelní trh," uvedl Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb.

Blok, o němž se vyjednává od roku 2013, zahrnuje deset členů ASEAN (Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam) a spolu s nimi i Čínu, Jižní Koreu, Japonsko, Austrálii a Nový Zéland.

RCEP musí ratifikovat dalších šest členů ASEAN a tři další partnerské státy tohoto sdružení, aby dohoda vešla v platnost, řekl novinářům singapurský ministr obchodu a průmyslu. Singapur dohodu schválí "do několika měsíců", řekl.

Členem nově vzniklého ekonomického celku není Indie, která se na loňském summitu ASEAN stavěla proti. Tvrdila, že po otevření trhu by se zvýšil její obchodní deficit s Čínou. Dohoda nicméně obsahuje doložku, podle níž Dillí může přistoupit později.

Podle expertů je dohoda hrozbou i příležitostí

"Země asijsko-pacifického regionu mezi sebou snižují bariéry obchodu, což může být pro českou otevřenou ekonomiku dobrá zpráva. Především pak v době, kdy jsme se vinou rostoucího protekcionismu dostávali pod postupný tlak klesající poptávky. Jde o další krok v globalizaci, která byla s příchodem pandemie koronaviru v ohrožení," řekl analytik společnosti Purple Trading Štěpán Hájek.

Mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro připomněl, že jedním ze signatářů dohody je Vietnam, se kterým letos EU uzavřela dohodu o volném obchodu a ochraně investic. "Nejen Vietnam, ale i další země, jako je například Jižní Korea, jsou tak pro české podniky polootevřenou bránou do celého regionu 15 zemí v nově uzavřené dohodě," uvedl.

"S ohledem na odstranění cel mezi asijskými zeměmi a výrazný pokrok, které některé z nich v posledních letech dosáhly, je ale jisté, že na trhu tohoto regionu se postupně uplatní jen vysoce sofistikované, specializované a konkurenceschopné české výrobky," dodal Diro.

Podle analytika serveru Capitalinked.com Radima Dohnala uzavření dohody ukazuje na další pokračující kroky Číny snížit závislost na Evropě a USA. "Pro ČR jde jednoznačně o špatnou zprávu, ale ne nutně od zítra. Rok od roku bude těžší uplatnit se na dotčených trzích, protože čím dál snadněji se tam budou prosazovat tamější produkty," uvedl.

Mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Lenka Dudková ČTK řekla, že pro české firmy by bylo dobré, aby tuto dohodu rychle následovalo dojednání dohody o volném obchodu mezi EU, Austrálií a Novým Zélandem a aby nový americký prezident Joe Biden přehodnotil vztah k Transpacifickému partnerství (TPP), respektive jeho nynější verzi bez USA. "To umožní i českým firmám těžit ze všech dohod o volném obchodu a částečně to vyváží vliv Číny a pomůže diverzifikovat evropské hodnotové řetězce. Obchod bez bariér je vždy dobrou zprávou, doprovází-li ho férová pravidla pro všechny," dodala.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že k samotnému podpisu dohody mohla dopomoci současná koronavirová situace. "Svět, kterému dominoval asijsko-evropský a asijsko-americký obchod, se patrně na několik let proměnil. Volání po lokálnější produkci slyšíme nejen z EU, ale i z USA. Asijské země tak dělají jen to, co EU dělá již dávno. Tak jak volný obchod v EU pomohl Evropě, tak RCEP pomůže Asii ke zbohatnutí. Lidé, kteří ekonomii nerozumí, pak budou o to více volat, jak Evropa prohrává v pomyslném globálním závodě. Ti ostatní budou vědět, jak je dobré mít bohatnoucího globálního souseda," řekl.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy aktuální smlouva dále zintenzivní přesun těžiště globálního ekonomického dění do Asie. "Dohoda RCEP má potenciál postupně zintenzivnit obchodní toky mezi signatářskými ekonomikami, a to na úkor Spojených států nebo Evropské unie. Z tohoto ohledu tedy její nynější podpis není pro Českou republiku dobrou zprávou. Jakkoli z hlediska rozvoje celosvětového hospodářství to příznivá zpráva je," dodal.