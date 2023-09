EK schválila Česku revidovaný plán obnovy, Fiala jednal se šéfkou EK i o migraci

Evropská komise (EK) dnes schválila revidovaný český Národní plán obnovy. Přináší dodatečných 2,2 miliardy eur (zhruba 53,6 miliardy korun) pro financování čisté energetiky a transformace průmyslu, řekla dnes v Praze po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Podle vyjádření EK má nyní celý Národní plán obnovy objem 9,2 miliardy eur (asi 224,2 miliardy korun).

Součástí plánu je 736 milionů eur (17,8 miliardy korun) na investice do rozvodné sítě, do obnovitelných zdrojů, do čisté dopravy, upřesnila von der Leyenová. Národní plán obnovy také podle ní bude podporovat rozvoj kompetencí, které bude Česko potřebovat pro zelenou transformaci průmyslu.

Rozhodnutí komise bude ještě muset potvrdit summit EU, jak je v takových případech pravidlem. Po schválení získá Česko část peněz v rámci předfinancování programu, o uvolňování zbývajících bude postupně rozhodovat EK podle plnění stanoveného harmonogramu národního plánu.

„Hlavní je, že z těch peněz musí vzniknout něco zásadního, a to je to, že se Česko zdigitalizuje, že si Česko udělá své úkoly při přeměně hospodářství na zelené technologie a na zelenou ekonomiku. Že se zároveň zlepší - a to už je tématem těchto nových peněz - výstavba cenově dostupného bydlení, to je to, co zajímá mladé rodiny a lidi, kteří jinak na bydlení nedosáhnou. A pak že dojde k posílení a digitalizaci elektrických distribučních soustav, to je hrozně důležité při ochraně proti kybernetickým útokům. Myslím si, že právě bydlení a zlepšení ochrany sítí je dost zásadní věc,“ řekla ČTK v Bruselu místopředsedkyně EK Věra Jourová. Zároveň upozornila, že při naplňování plánu obnovy není času nazbyt, protože má pevné termíny.

Podle EK doplnilo Česko do plánu obnovy nové investiční plány, jako výstavbu dostupného bydlení a posílení a digitalizaci svých systémů pro distribuci elektřiny. Rozšířilo také své záměry na posílení kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě. Česko rovněž doplnilo do plánu novou kapitolu zaměřenou na čerpání peněz z projektu REPowerEU, která počítá s 15 reformami a devíti investicemi zaměřenými na zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech.

Fiala k tomu řekl, že dnes jednal s předsedkyní EK o projektu zkapacitnění ropovodu TAL, který spojuje Česko s italskými přístavy a může pomoci ke snížení závislosti na ruské ropě. Fiala podotkl, že státní investice do tohoto projektu podléhají schválení ze strany komise, takzvané notifikaci.

Na notifikaci Česko čeká také u připravovaného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Fiala po schůzce s von der Leyenovou řekl, že vidí velkou šanci na to, že Česko tuto notifikaci získá. Zdůraznil, že jaderná energetika je základním zdrojem elektřiny v Česku a bude hrát i klíčovou roli při dekarbonizaci české energetiky. Podotkl, že Česko má v této oblasti silnou expertizu, a to jak na univerzitách, tak ve výzkumu a vývoji.

Von der Leyenová uvedla, že volba energetického mixu zůstává plně v rukou jednotlivých členských zemí EU. Komise si podle ní uvědomuje, že pro Česko je jaderná energetika zásadní. EK je proto podle ní schopná zvážit programy státní pomoci do tohoto sektoru.

ČR je připravena podílet se na ochraně vnější hranice EU, řekl premiér Fiala

ČR je připravena se podílet na ochraně vnějších hranic EU. Dál odmítá přerozdělování uprchlíků, řekl dále Fiala po schůzce s von der Leyenovou. Šéfka unijní exekutivy pak ocenila českou pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Uvedla, že pomáhající země by mohly získat díky revizi unijního financování na zvládnutí přílivu běženců víc peněz. Věří, že ČR přesuny peněz podpoří.

Moc rád jsem v Praze přivítal předsedkyni Evropské komise @vonderleyen. Měli jsme tak dobrou příležitost mluvit o klíčových evropských tématech, jako je energetika a migrace.



Pro Česko je nesmírně důležité, aby jádro zůstalo preferovaným čistým zdrojem energie. Děláme a budeme… pic.twitter.com/k6IyE8WnMv — Petr Fiala (@P_Fiala) September 26, 2023

„My jsme připraveni se podílet na ochraně vnější hranice EU. Naším cílem musí být to, aby se lidé do Evropy vůbec nevydávali, abychom zabránili pašerákům s lidským neštěstím v jejich aktivitě. S tím souvisí zrychlený proces vyhošťování a další věci,“ uvedl Fiala. Dodal, že snížení počtu ekonomických uprchlíků a ochrana hranic je lepší než řešení následných problémů s migrací. Podotkl, že ČR povinné přerozdělování nelegálních migrantů dál odmítá. Označil ho za nehumánní a nefunkční.

Premiér řekl, že se šéfkou komise mluvil i o podpoře zemí, které přijímají velký počet ukrajinských uprchlíků. Von der Leyenová ocenila českou pomoc Ukrajině. „Češi přivítali Ukrajince, kteří museli prchnout před válkou, s otevřenou náručí. Za to velmi děkujeme. Evropa vám za to bude vždy vděčná,“ řekla předsedkyně Evropské komise. Podle ní je potřeba evropská reakce na migraci.

Von der Leyenová zmínila návrh na navýšení částky pro pomáhající země ke zvládnutí přílivu uprchlíků, a to o 15 miliard eur (tj. zhruba 366 miliard korun). Přesun částky má umožnit revize víceletého finančního rámce. Podpora je závislá na dohodě členských států. Věří, že ČR přijde s konstruktivní podporou při jednáních.

Fiala a předsedkyně Evropské komise debatovali i o energetice, plánu obnovy či obsazování unijních postů. Dvě vysoká místa v Evropské komisi před nedávnem získaly dvě Češky. Irena Moozová má pozici zástupkyně generálního ředitele na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST) a Lenka Filípková pozici ředitelky v Generálním ředitelství pro rozpočet (DG BUDG). Podle premiéra chce ČR v získávání vrcholných postů pokračovat.

„Tým paní předsedkyně pracuje s naším týmem na vytvoření speciálního akčního plánu. Věřím, že to bude mít z hlediska obsazování pozic další výsledky,“ uvedl premiér. Povýšení dvou Češek je podle von der Leyenové úspěch a pokračování spolupráce z českého předsednictví. Fiala míní, že vyšší české zastoupení v unijních institucích přispěje i k vyšší akceptaci unie v ČR.

Šéfka unijní exekutivy byla v Praze v květnu. Tehdy se setkala s prezidentem Petrem Pavlem a krátce také s Fialou. Premiér a von der Leyenová vystoupili dnes ráno už na Green Deal Summitu.