Polsko začne kvůli migraci na hranicích se Slovenskem kontrolovat auta, opatření chystá i Německo

Polsko kvůli nárůstu nelegální migrace zavede kontroly vozidel na hraničních přechodech se Slovenskem, oznámil premiér Mateusz Morawiecki. Podobná opatření může Varšava zavést do budoucna také na hranicích s Německem, doplnil mluvčí polské vlády. Varšava a Berlín už dříve uvedly, že hodlají ohledně situace na hranicích brzy jednat.

„Nařídil jsem ministrovi vnitra (Mariuszi Kamińskému), aby (na slovensko-polské hranici) zavedl kontroly těch autobusů, dodávek, aut, autobusů, u kterých je podezření, že převážejí migranty,“ řekl Morawiecki. Není bezprostředně jasné, odkdy opatření začne platit.

Premiér tak potvrdil dřívější zprávy polských médií, které s odvoláním na mluvčího polské vlády Piotra Müllera hovořily o brzkém zpřísnění kontrol na hranicích se Slovenskem. Müller upřesnil, že úřady vycházejí z informací o migrantech přicházejících do Polska skrze takzvanou balkánskou trasu.

„Snažíme se analyzovat, jak může vypadat potenciální směr imigrace z (italského ostrova) Lampedusa,“ uvedl také Müller s odkazem na středomořský ostrov, který tento měsíc řešil kritický příliv migrantů z afrických zemí - za čtyři dny tam připlulo na 11 000 běženců, což je skoro dvojnásobek tamních obyvatel.

Ohledně opatření na hranicích bude tento čtvrtek na okraj zasedání ministrů vnitra států Evropské unie kvůli migrační krizi hovořit Kamiński se svou německou kolegyní Nancy Faeserovou. Ta o víkendu jednala s českým ministrem vnitra Vítem Rakušanem, podle něhož se další jednání uskuteční tento týden. Zatím se domluvili na tom, že němečtí policisté společně s českými budou moci dohlížet na migrační situaci už na české straně hranice.

Vládnoucí polská strana Právo a spravedlnost (PiS) učinila z migrace ústřední téma své kampaně v nadcházejících volbách, kde se bude ucházet o třetí funkční období. Otázky ohledně migrace se objeví i v referendu, které se bude 15. října konat spolu s hlasováním.

Slovensko se mezitím potýká s nárůstem nelegální migrace. Podle údajů tamního ministerstva vnitra se počet nelegálních migrantů zadržených na slovenském území zvýšil oproti loňskému roku devětkrát na 27 000.

Německá ministryně vnitra chystá opatření na hranicích, jednala s Rakušanem

Německo připravuje na hranicích s Českem a Polskem dodatečné kontroly, jejichž cílem budou převaděči migrantů, prohlásila v rozhovoru pro úterní vydání deníků skupiny Funke ministryně Faeserová. Mluvčí spolkového ministerstva vnitra dnes na tiskové konferenci řekl, že Faeserová jedná s Prahou a Varšavou o nových opatřeních na společném pomezí.

„Abychom zastavili převaděče, připravujeme nyní dodatečné kontroly na našich hranicích s Polskem a Českem,“ citoval Faeserovou deník Berliner Morgenpost, který patří do skupiny Funke. „Naše dodatečná opatření velmi úzce propojujeme s již beztak intenzivními skrytými pátráními v celém pohraničí. Se svými kolegy v Česku a Polsku jsem v těsném kontaktu, abychom se mohli dohodnout na dobře koordinovaných opatřeních,“ uvedla ministryně. Dodala, že cílem je co nejvíce zvýšit tlak na převaděče, kteří pašují migranty do Německa v život ohrožujících podmínkách.

Mluvčí ministerstva vnitra dnes novinářům řekl, že Faeserová s Polskem a Českem jedná o možnostech, jak by spolková policie mohla kontrolovat celé pohraničí. Uvedl, že v úvahu přichází i přítomnost německých policistů na druhé straně hranice, tedy v Polsku a v Česku. O takovém postupu hovořila Faeserová v nedělním rozhovoru s listem Welt am Sonntag, kdy zmínila jako vzor Švýcarsko.

Spolkoví policisté mohou v těsné spolupráci se švýcarskými policejními silami provádět kontroly již na švýcarském území, a zabránit tak neoprávněnému vstupu migrantů do Německa. „Podobné by to mohlo být s Českem. Jednání o tom již probíhají,“ řekla nedělníku. V rozhovoru nevyloučila krátkodobé obnovení stálých hraničních kontrol s Českem a Polskem, označila je za jednu z možností boje proti převaděčům.

Za hlavní krok, jak migrační krizi zvládnout, považuje Faeserová jednotný unijní azylový systém. Chce také migrační dohody s unijními sousedy a vylepšení stávajícího ujednání s Tureckem.

Obnovení stálých hraničních kontrol s Českem a Polskem, po kterých volají představitelé Saska a Braniborska a které Faeserová nevylučuje, by znamenalo vyslat do pohraničí tisíce spolkových policistů. „A ty my nemáme,“ řekl bulvárnímu deníku Bild Andreas Rosskopf, který je šéfem pro spolkovou policii u největších německých policejních odborů GdP.

Podle informací Bildu, který je nejprodávanějším německým listem, je na východních hranicích Německa nasazeno asi 300 policistů. Ti již nyní pracují 13 hodin denně, sedm dní v týdnu. Na jejich zastoupení je potřeba rovněž dalších 300 policistů. Jen na plnohodnotnou ostrahu hranice s Českem by bylo podle Rosskopfa potřeba 7100 policistů. Deník poznamenal, že česko-saská hranice má 71 hraničních přechodů, z nichž 28 je pěších, 33 silničních a deset železničních. Na každý přechod tak počítá se stovkou policistů rozdělených do pěti skupin po dvaceti členech, aby mohly být zajištěny 24hodinové směny.

Šéf polské diplomacie obvinil Scholze z vměšování do záležitostí Polska

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau obvinil německého kancléře Olafa Scholze, že se pokouší vměšovat do vnitřních záležitostí Polska a do kampaně před parlamentními volbami vyhlášenými na 15. října. Scholz v sobotu řekl, že Polsko musí vysvětlit obvinění, že polské konzuláty v některých afrických a asijských zemích prodávaly pracovní víza ve zrychleném režimu za řádově tisíce dolarů.

Scholz na shromáždění spolustraníků ze sociální demokracie v Norimberku řekl, že Polsko bude nechávat přes své území procházet lidi bez kontroly „a my tu pak budeme muset vést diskuzi o naší azylové politice“. „Kdo do Polska přijde, musí tam být zaregistrovaný a musí tam absolvovat azylové řízení,“ řekl. Víza, která „jsou nějak udělována za peníze“, problém podle něho jen zvětšují. „O tom je třeba mluvit s polskou vládou,“ dodal.

Ostatnie oświadczenie kanclerza Niemiec Olafa Scholza narusza zasady suwerennej równości państw, stanowiącą fundament dobrosąsiedzkich stosunków i przyjaznej współpracy z Polską, zadeklarowanej przez rząd Republiki Federalnej Niemiec w traktacie z Polską z 1991 roku. Kompetencje… — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) September 24, 2023

Šéf polské diplomacie v neděli pozdě večer na sociální síti X napsal, že „poslední Scholzovo prohlášení porušuje princip suverénní rovnosti států“ a že naznačuje, že jde o pokus o vměšování do vnitřních záležitostí Polska. Vyzval Scholze, aby se zdržel vyjádření, která poškozují polsko-německé vztahy.

Podle mluvčího německé vlády Steffena Hebestreita je však zcela normální, že se kancléř vyjadřuje k situaci, která se Německa zásadním způsobem dotýká. „Rozhodně v tom nevidím nějaké vměšování do volebního boje,“ prohlásil dnes Hebestreit.

Šéf polské diplomacie Rau se ocitl pod politickým tlakem poté, co se před několika týdny objevily informace o tom, že někteří úředníci ministerstva zahraničí údajně vytvořili systém, v němž migranti po zaplacení zprostředkovatelům dostávali víza ve zrychleném režimu bez řádné kontroly. Šlo prý o statisíce lidí. Skandál vyšel najevo kvůli tomu, že další státy unijního schengenského prostoru upozornily Varšavu na to, že k nim přijíždí neobvykle vysoký počet lidí s polskými vízy. Varšava obviňuje opozici a média, že problém zveličují, problém se podle ní týká několika stovek případů. Obviněno bylo zatím sedm lidí.