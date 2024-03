Dvě unikátní představení izraelského souboru SOL Dance Company v Praze

V rámci cyklu Host Baletu Národního divadla vystoupí v prvním dubnovém týdnu na jevišti Nové scény izraelský soubor SOL Dance Company, a to ve dvou představeních: Georget a T.O.M.L. Jde o dvě unikátní choreografie uměleckého šéfa souboru Eyala Dadona.

„Balet ND hostí pravidelně nejen domácí, ale i zahraniční soubory. Spolupráce se SOL Dance Company je opravdu výjimečná, kromě toho, že uvedeme dva jejich večery, tak se protneme i v rámci společného představení. Navazujeme tak na model, který se nám povedl v roce 2019 v rámci inscenace Kylián – Mosty času, kterou jsme premiérovali v Soulu a pak s námi na jevišti Národního divadla korejští kolegové v pražské premiéře také vystoupili. Mám tohle sdílené obohacování rád, bude to skutečně mimořádné,” vysvětluje umělecký ředitel Baletu ND Filip Barankiewicz.

Eyal Dadon v loňské sezoně zaujal české publikum svou choreografií Artza v rámci inscenace Baletu ND bpm. Nyní prohlubuje synergii mezi oběma soubory právě uvedením dvou svých děl na Nové scéně (5. dubna Georget a 8. dubna T.O.M.L). Diváci se navíc mohou těšit i na další umělecké propojení – členové SOL Dance Company slíbili, že zmnoží počet účinkujících v představení Artza 6. dubna (právě v rámci inscenace bpm), stejně jako se počítá s účastí tanečníků Baletu ND v rámci představení T.O.M.L. Čeká nás bezpochyby exploze energie, zajímavé přesahy a velký zážitek.

„Moje osobní zkušenost v Praze před dvěma roky byla velice pozitivní, především díky vašemu souboru a všem lidem, s kterými jsem se setkal. Prahu miluji a považuji za důležité, aby její krásu a atmosféru zažili i moji kolegové ze SOL Dance Company.

Nepochybuji o tom, že nás čeká úžasný týden spolupráce, kulturní výměny a posouvání hranice uměleckého vyjádření. Věřím, že společně strávený čas využijeme na maximum – tak, jak to má být. Jsme vděční za tuto příležitost a těšíme se,“ komentuje hostování Eyal Dadon.

PROGRAM HOSTOVÁNÍ:

dubna Georget (SOL Dance Company) na Nové scéně dubna T.O.M.L (SOL Dance Company) na Nové scéně dubna bpm / Artza (Balet ND + SOL Dance Company) v Národním divadle

Eyal Dadon (1989) je vycházející hvězda současného izraelského tance, jako tanečník se etabloval v souborech Kamea Dance Company, a především Kibbutz Contemporary Dance Company, kde začal záhy choreograficky tvořit. Aktuálně je uměleckým šéfem vlastního souboru SOL Dance Company, s nímž vystupuje po celém světě, a současně autorem řady originálních děl pro soubory jako moskevské Divadlo Stanislavského a Němiroviče-Dančenka, italské Aterballetto či Gärtnerplatz Staatstheater v Mnichově.

SOL Dance Company založilo v roce 2016 sdružení House of Dance. Soubor sestává ze sedmi vynikajících tanečníků, kteří jsou součástí sehraného uměleckého týmu. Už během svých prvních let se SOL Dance Company podařilo získat mezinárodní uznání na scéně současného tance díky jedinečnému jazyku těla a unikátnímu pohybovému stylu. Už tehdy byl soubor v čele s Eyalem Dadonem zván na významné festivaly a vystupoval v různých divadlech po celém světě. Soubor, jenž sídlí v Beer Ševě, v nádherném Domě tance ve Starém Městě, zkoumá a dále tříbí taneční slovník a také svůj vlastní inovativní přístup k pohybu, lidské společnosti a životu.

zdroj: Tisková zpráva

„Úžasná a neúnavná skupina, která tančí až do noci. Dav se shromažďuje a rozchází, ale tanec pokračuje jako síla, kterou nelze zadržet, a nikdo ji ani zadržovat nechce. Odcházíte ze sálu s vědomím, že existuje tanec a tanečníci, kteří pokračují, i když padá tma, jako by tanec bytostně potřebovali, jako by byl ospravedlněním jejich existence. A vy jste za jejich sílu a schopnosti vděční, jste vděční za všechnu tu krásu, která nekončí.“

Gabi Eldor, Izrael

Záštitu nad hostováním SOL Dance Company v Praze převzalo Velvyslanectví Státu Izrael v Praze a Federace židovských obcí v České republice.