Nacher se stal členem ANO, schválilo to předsednictvo hnutí

Poslanec a předseda pražských zastupitelů ANO Patrik Nacher se stal členem hnutí ANO, a to zhruba po deseti letech, kdy za něj pravidelně kandiduje do Sněmovny a na pražský magistrát. Nacherův vstup do ANO dnes schválilo celostátní předsednictvo hnutí, sdělil ČTK mluvčí Martin Vodička.

"S tou značkou jsem nedílně spojen, takže to uzrálo a přišlo mi to jako logický krok. V mém přístupu a tématech, kterým se věnuji, se nezmění vůbec nic. A těch deset let je jen symbolických," řekl ČTK Nacher minulý týden, kdy jeho vstup do hnutí schválilo předsednictvo pražského ANO. Nacher je politik, ekonom a finanční poradce. Jako podnikatel se stal v minulosti známým mj. jako provozovatel serveru Bankovní poplatky.com, organizátor petice proti poplatkové politice bank a ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. V minulosti se pohyboval v politice, když byl mj. mluvčím Unie svobody-DEU a mediálním poradcem. Poslancem je Nacher od roku 2017. Aktuálně je též místopředsedou poslaneckého klubu ANO. V dolní parlamentní komoře zastává pozice místopředsedy hospodářského výboru, je též členem výboru rozpočtového.