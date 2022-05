Aktualizováno: Důvodem války na Ukrajině jsou ruské imperiální ambice, uvedl Kyjev

(AKTUALIZOVÁNO, 13:24) Další z poradců Kyjeva Oleksij Arestovyč Putina podle agentury Unian nazval „starým, nemocným a k smrti vyděšeným mužíčkem“.

Putin dnes v projevu na moskevské přehlídce k výročí konce druhé světové války ruský vpád na Ukrajinu označil za jediné správné rozhodnutí. NATO podle něj připravovalo u ruských hranic vojenskou infrastrukturu a Rusku tím hrozila bezprostřední hrozba. Moskva prý proto musela zasadit preventivní úder.

„Znovu si to řekněme. Země NATO neměly v úmyslu na Rusko zaútočit. Ukrajina neplánovala napadnout Krym. Ruští vojáci umírají -ne při obraně země, ale při pokusu o okupaci jiné. Pro tuto válku neexistují rozumné důvody, jen zvrácené ruské imperiální ambice,“ napsal Podoljak na twitteru.

Arestovyč na facebooku uvedl, že při poslechu takového projevu je třeba číst mezi řádky a Putinovi předpověděl brzký konec. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátce před Putinovým projevem na Rudém náměstí promluvil k Ukrajincům ve videu, ve kterém uvedl, že Ukrajina válku s Ruskem vyhraje.

(10:41, původní zpráva) Ukrajina bojuje za nové vítězství a válku s Ruskem vyhraje, řekl dnes v Kyjevě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příležitosti oslav vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Prezident Ukrajince v poselství ale také upozornil, že cesta k porážce Ruska bude obtížná. „Vyhráli jsme tehdy, vyhrajeme i teď,“ řekl podle agentury Unian Zelenskyj v projevu.

Ukrajina čelí od 24. února ruské ozbrojené agresi, ruská armáda se nyní snaží postupovat především na východě země.

Zelenskyj popřál ke dni vítězství Ukrajincům ve videu zveřejněném na telegramu, na kterém prochází hlavní kyjevskou třídou. Ulice je až na barikády prázdná.

„Bojujeme za svobodu našich dětí, a proto vyhrajeme. Nikdy nezapomeneme na naše předky bojující ve druhé světové válce, která si vyžádala životy více než osmi milionů Ukrajinců. A velmi brzy bude Ukrajina slavit dva Dny vítězství,“ řekl Zelenskyj s tím, že slavnostní průvod brzy projde i středem Kyjeva.

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz