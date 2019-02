Důsledky bitvy o rozpočet: Španělsko čekají v dubnu předčasné volby

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Předčasné parlamentní volby se budou ve Španělsku konat 28. dubna, oznámil v pátek socialistický premiér Pedro Sánchez, jehož citoval list El País. Důvodem je středeční porážka vlády v klíčovém parlamentním hlasování o vládním návrhu rozpočtu na letošní rok. Španělsko tak za necelé čtyři roky zažije třetí parlamentní volby, připomněla agentura AP.

Sánchez je v úřadu od loňského června, premiérem se stal díky hlasování o nedůvěře předchozí vládě lidovců. Průzkumy zatím dávají největší šanci na vítězství Sánchezovým socialistům, kteří by ale opět k sestavení vlády potřebovali podporu dalších stran. Stejně jako ji v případě vítězství budou velmi pravděpodobně potřebovat lidovci, kteří jsou zatím podle průzkumů druzí.

"Při rozhodováním mezi tím neudělat nic a vládnout dál bez rozpočtu nebo pozvat Španěly, aby projevili svůj názor, jsem se rozhodl pro to druhé. Španělsko musí jít dál a rozvíjet se s ohledem na toleranci, úctu, zdrženlivost a zdravý rozum," řekl premiér před televizními kamerami po schůzi vlády. "Navrhl jsem rozpustit parlament a vypsat volby na 28. dubna," dodal. Řádné hlasování se mělo konat až v červnu příštího roku.

Podle španělské ústavy navrhuje rozpuštění parlamentu premiér po předchozím projednání věci s vládou. Král poté podepíše příslušný dekret, v němž bude i datum nových voleb.

Vládní návrh rozpočtu v parlamentu neprošel kvůli lidovcům, straně Ciudadanos a menším regionálním stranám včetně dvou katalánských. Socialistům se nepodařilo dostat katalánské poslance na svou stranu kvůli sporu o autonomii Katalánska. Vláda totiž minulý týden přerušila jednání s katalánskou separatistickou vládou o širší autonomii. Pravicová opozice kabinet za dialog s Barcelonou kritizuje.

Podle prognózy, kterou tento týden zveřejnil deník El País, by parlamentní volby vyhráli socialisté s asi 24 procenty hlasů a druzí by skončili lidovci s 21 procenty. Spojence socialistů koalici Unidos Podemos by volilo 15 procent voličů a spojence lidovců stranu Ciudadanos 18 procent. Alarmující je nárůst ultrapravicové strany Vox, jíž by nyní dalo hlas kolem 11 procent voličů.

Dvoje jarní volby

Španěle tak čekají na jaře krátce za sebou dvoje volby, 26. května jdou totiž k regionálním volbám a volbám do Evropského parlamentu. To může podle některých ovlivnit volební účast u květnových voleb. "Když chcete po občanech, aby šli opakovaně k volbám, budou z toho otrávení a může se tak snížit volební účast," citoval deník El País politologa Lluise Orriolse.

Oboje volby může také ovlivnit právě probíhají proces s katalánskými separatistickými politiky, který začal minulý týden před nejvyšším soudem v Madridu a potrvá nejspíš do dubna. Více voličů tak mohou získat na jedné straně nacionalistické strany v Katalánsku, ale i Baskicku, a na druhé straně ultrapravicová strana Vox, která se procesu účastní jako občanský žalobce. Ve španělském právu funguje více subjektů na straně obžaloby.

Deník La Vanguardia dnes napsal, že nejvyšší soud odmítl přerušit proces kvůli konání voleb s tím, že by tak byla dotčena právě obžalovaných, kteří jsou ve vazbě. I přes velký počet předvolaných svědků (přes 500) soudní zdroje odhadly, že by výslechy v procesu mohly skončit do dubna.