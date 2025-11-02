Důchodová bomba nové vlády: bude vyšší penze a nebo se budou vracet peníze?
2. 11. 2025 – 14:55 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě plánuje radikální obrat v důchodové politice i v sociálních dávkách. Věkový strop pro odchod do penze se má vrátit na 65 let, valorizace důchodů porostou rychleji a znovu se zavede i populární školkovné. Kritici však varují, že vláda si zadělává na obří rozpočtový problém.
Konec Fialovy reformy. Penze dřív a vyšší
Důchodová reforma současné vlády Petra Fialy (ODS) brzy skončí. Koalice, která se chystá převzít moc, slibuje návrat ke starému systému s nižším důchodovým věkem a štědřejším přepočtem důchodů.
„Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme valorizační vzorec, který zohlední růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd,“ stojí v programovém prohlášení vznikající vlády.
Kabinet Petra Fialy přitom posunul hranici odchodu do penze až na 67 let – ovšem až pro generace narozené po roce 1989. Také snížil tempo valorizací. To se teď má změnit.
Budoucí kabinet chce také umožnit, aby více lidí z fyzicky náročných profesí mohlo jít do předčasné penze bez krácení. Zároveň má vzniknout samostatné životní minimum pro seniory. „U seniorů je jiný spotřebitelský koš než u dalších rodin, proto ho chceme nastavit přesně pro ně,“ vysvětlil Aleš Juchelka (ANO), o němž se mluví jako o budoucím ministrovi práce.
Kdo pracuje déle, dostane víc
Nová vláda plánuje motivovat důchodce, aby zůstali na trhu práce. Za každý odpracovaný rok navíc by měli dostat bonus k penzi ve výši 1,5 procenta vyměřovacího základu. „To by bylo zhruba kolem 400 korun měsíčně. Samozřejmě u některých více, u některých méně,“ řekl důchodový poradce Martin Kohoutek.
Zvažuje se také zavedení státního penzijního fondu, který by fungoval vedle komerčních možností spoření.
Návrat školkovného a změny v dávkách
Do hry se má vrátit školkovné, tedy daňová sleva pro rodiče, kteří dávají dítě do školky. Rodičovský příspěvek by měl vzrůst ze 350 na 400 tisíc korun a jeho čerpání má být pružnější.
U sociálních dávek čeká změna takzvanou superdávku, která měla sjednotit několik podpor do jedné. Podle nového návrhu by z ní měl být opět vyjmut přídavek na dítě, který se má osamostatnit. Obce by navíc znovu získaly větší vliv na to, komu dávky směřují – pravomoc, o kterou přišly už v roce 2012.
Ekonomové bijí na poplach
Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank upozorňuje, že zastropování věku odchodu do důchodu zatím rozpočet nezasáhne. „Do penze by se ve věku 65 let a vyšším mělo podle úpravy prosazené končící vládou odcházet až ve druhé polovině 30. let,“ uvedl Kovanda.
Podle Víta Hradila ze společnosti Investika však jde o „největší zásek do rozpočtu“, který se naplno projeví až kolem roku 2035. „V padesátých letech to může znamenat 150 miliard až 200 miliard v dnešních cenách ročně,“ dodal.