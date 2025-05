Důchodci, pozor! V Albertu teď pořídíte máslo i maso levněji než kdy dřív – ale jen do vyprodání zásob

28. 5. 2025 – 6:51 | Magazín | Alexej Chundryl

Čeští senioři stále více sledují akce v supermarketech, a není divu – ceny potravin během posledních let vyšplhaly do závratných výšin.

V období, kdy ceny potravin dávají penzistům zabrat, přichází obchodní řetězec Albert s akční nabídkou, která potěší každého, kdo chce dobře a levně nakoupit. Ať už plánujete víkendový oběd pro rodinu, nebo chcete naplnit lednici a spíž na celý týden, právě teď je ten správný čas. V centru pozornosti tentokrát stojí vepřová kýta, máslo, rajčata a instantní káva – čtyři stálice českých kuchyní.

Vepřová kýta – základ pro poctivou českou kuchyni

Vepřová kýta bez kosti patří mezi nejoblíbenější masa v českých domácnostech. A není divu – dá se využít do gulášů, na řízky, pečeni nebo třeba do sekané. Je ideální i pro ty, kteří rádi vaří do zásoby. V akci v Albertu se z ní stává ještě dostupnější surovina, díky které si můžete dopřát kvalitní jídlo bez nutnosti šetřit na chuti.

Praktický tip: Pokud vám připadá kýta velká, nebojte se ji rozporcovat a část zamrazit. Při správném skladování vydrží v mrazáku i několik měsíců.

Máslo – znovu dostupné pro každou domácnost

Máslo je nedílnou součástí tradiční české snídaně, pečení nebo vaření. A i když se v posledních letech stávalo spíš luxusní položkou, Albert nyní nabízí akční slevu, díky které si ho může znovu dovolit každý. Je to návrat k poctivému tuku, který nejen dobře chutná, ale je i nutričně hodnotný – zvláště pro starší generaci.

Rada navíc: Máslo můžete v klidu zmrazit a používat podle potřeby. Stačí ho před použitím nechat chvíli povolit při pokojové teplotě.

Rajčata do každého jídelníčku – čerstvá, šťavnatá a zdravá

Čerstvá cherry rajčátka jsou lahodnou a zdravou volbou pro každého, kdo chce doplnit vitamíny. Hodí se do salátů, jako příloha k hlavnímu jídlu, ale klidně i jako rychlá svačina. Navíc nejsou potřeba krájet a díky své velikosti nezůstávají žádné zbytky.

Tip: Neuchovávejte rajčata v lednici – při pokojové teplotě mají plnější chuť a lepší strukturu.

Káva, která potěší i peněženku

Ranní káva je rituál, bez kterého si mnozí neumí představit den. Albert nyní přináší slevu na instantní kávu, která si vás získá nejen cenou, ale i chutí. Ať už si ji dopřáváte ráno s novinami, nebo během odpoledního odpočinku, potěší vás i její praktičnost – rychlá příprava a dlouhá trvanlivost jsou ideální i pro jednotlivce.

Zdravotní tip: Starší lidé by měli hlídat denní příjem kofeinu, ale 1–2 šálky denně obvykle nejsou problém. Pokud máte srdeční potíže nebo berete léky, konzultujte množství s lékařem.

Akce, kterou se vyplatí neprošvihnout

Slevy v Albertu jsou časově omezené – platí jen do neděle nebo do vyprodání zásob. Pro seniory, kteří chtějí nakoupit kvalitní potraviny za rozumné ceny, je to ideální příležitost. Ať už plánujete vařit, péct nebo jen doplnit zásoby, rozhodně se vyplatí vyrazit na nákup co nejdříve.