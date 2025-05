Tajná svatba! Oblíbený moderátor se z ničeho nic oženil, fanoušci neskrývají překvapení

28. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Datum, které se nezapomíná, okouzlilo moderátora natolik, že se bez slávy a pompy rovnou oženil.

25. 05. 2025. Magické datum, které si člověk prostě zapamatuje, není potřeba žádná upomínka nebo kalendář. A právě v ten den bude slavit výročí svatby oblíbený moderátor Tomáš Zástěra, který si vzal dlouholetou přítelkyni Andreu. A skoro nikomu o tom předem neřekl, takže když najednou vybalil svatební fotky na Instagramu, celá řada fanoušků musela zalapat po dechu.

Tomáš se s Andreou poznal velmi krátce poté, co se vrátil z tropického ostrova, kde se zkoušel účastnit oblíbené reality show Survivor. První kontakt prý proběhl přes sociální sítě, pak si oba padli do oka a kam to vedlo, dobře vidíme: K oltáři v běloskvoucích šatech.

Rodinu už založit stihli: Loni v červenci se jim narodil syn Matyáš, Andrea má navíc ještě šestiletého syna z předchozího vztahu.

Pár zveřejnil několik fotek ze svatby, můžeme si tak potvrdit, že jim to v jejich slavný den náležitě seklo: