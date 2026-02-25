Dnes je středa 25. února 2026., Svátek má Liliana
Počasí dnes 7°C Oblačno

Důchodci mohou v drogerii ušetřit každý měsíc stovky korun, cesta je snadná

25. 2. 2026 – 14:01 | Zprávy | Anna Pecena

Důchodci mohou v drogerii ušetřit každý měsíc stovky korun, cesta je snadná
slevy pro seniory zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Věděli jste, že obyčejná kartička z drogerie může dramaticky zlevnit vaše nákupy? Seniorům často unikají věrnostní programy, které dávají slevy, body i bonusy – a přitom jde o volně dostupné výhody, které mohou ušetřit až tisíce korun ročně.

Klubové karty drogerií – jak fungují a kolik vám dají

Většina velkých drogerií v České republice nabízí zákaznické karty věrnostních programů, díky nimž můžete ušetřit víc, než si myslíte. Například ROSSMANN CLUB patří k nejznámějším: stačí se bezplatně zaregistrovat a získáte okamžitý přístup k pravidelným slevám, exkluzivním klubovým cenám a sbírání bodů za každý nákup. Body lze proměnit v kupony se slevou až 10–15 % nebo víc podle nasbíraných bodů.

Drogerie dm má svůj program active beauty, kde za každých určitou utracenou částku dostáváte body, které následně přeměníte ve slevy. Po nasbírání dostatečného množství bodů můžete uplatnit slevu přímo při nákupu – online i v kamenné prodejně. Další krajní příklad věrnostního programu najdete v TOP klubu, který nabízí klubové ceny a extra slevy až do výše 50 % na vybrané zboží téměř okamžitě po přihlášení.

Nejde jen o „mladé technologie“ – tyto programy jsou dostupné každému bez ohledu na věk, a tedy i seniorům.

Malé kartičky, velké úspory – co konkrétně dostanete

Možná máte doma kartičku, kterou jste získali při první návštěvě drogerie a od té doby ji nevyužíváte. To je velká chyba – věrnostní programy kromě běžných slev často nabízí:

  • Okamžité slevy na celý nákup při registraci – např. uvítací kupon v Rossmannu.

  • Pravidelné exkluzivní slevy na akční produkty, které jinak nejsou dostupné bez karty.

  • Body za každý nákup, které se mění na slevy při další návštěvě.

  • Klubové ceny, které mohou být o desítky procent nižší než běžné regálové ceny.

Navíc mnoho programů nevyžaduje věk ani žádné složité podmínky – stačí jen vyplnit registraci přímo v prodejně nebo přes mobilní aplikaci.

Proč na to mnoho seniorů stále zapomíná

I když jsou tyto kartičky dostupné zdarma a jejich použití je velmi jednoduché, seniorům často uniká fakt, že ušetřit mohou bez složitých aplikací nebo technologií. Mnoho lidí si myslí, že věrnostní programy jsou jen pro „mladé lidi s aplikacemi“ – ale opak je pravdou. Stačí pár minut registrace a kartu mít u sebe při každém nákupu.

Vždy když půjdete do drogerie, nezapomeňte si kartu přiložit nebo body uplatnit – může to znamenat rozdíl mezi plnou cenou a skutečnou úsporou. Stačí malý plastový kousek a vaše peněženka vám poděkuje.

Tagy:
senior slevy senioři akce drogerie
Zdroje:
Rossmann, dm.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Pravda o dietách bez cukru: proč vám místo štíhlosti nadělí tvář staré ženy?

Následující článek

Máte modré oči? Možná jste potomkem jediného člověka z pravěku

Nejnovější články