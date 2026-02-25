Důchodci mohou v drogerii ušetřit každý měsíc stovky korun, cesta je snadná

Klubové karty drogerií – jak fungují a kolik vám dají
Většina velkých drogerií v České republice nabízí zákaznické karty věrnostních programů, díky nimž můžete ušetřit víc, než si myslíte. Například ROSSMANN CLUB patří k nejznámějším: stačí se bezplatně zaregistrovat a získáte okamžitý přístup k pravidelným slevám, exkluzivním klubovým cenám a sbírání bodů za každý nákup. Body lze proměnit v kupony se slevou až 10–15 % nebo víc podle nasbíraných bodů.
Drogerie dm má svůj program active beauty, kde za každých určitou utracenou částku dostáváte body, které následně přeměníte ve slevy. Po nasbírání dostatečného množství bodů můžete uplatnit slevu přímo při nákupu – online i v kamenné prodejně. Další krajní příklad věrnostního programu najdete v TOP klubu, který nabízí klubové ceny a extra slevy až do výše 50 % na vybrané zboží téměř okamžitě po přihlášení.
Nejde jen o „mladé technologie“ – tyto programy jsou dostupné každému bez ohledu na věk, a tedy i seniorům.
Malé kartičky, velké úspory – co konkrétně dostanete
Možná máte doma kartičku, kterou jste získali při první návštěvě drogerie a od té doby ji nevyužíváte. To je velká chyba – věrnostní programy kromě běžných slev často nabízí:
-
Okamžité slevy na celý nákup při registraci – např. uvítací kupon v Rossmannu.
-
Pravidelné exkluzivní slevy na akční produkty, které jinak nejsou dostupné bez karty.
-
Body za každý nákup, které se mění na slevy při další návštěvě.
-
Klubové ceny, které mohou být o desítky procent nižší než běžné regálové ceny.
Navíc mnoho programů nevyžaduje věk ani žádné složité podmínky – stačí jen vyplnit registraci přímo v prodejně nebo přes mobilní aplikaci.
Proč na to mnoho seniorů stále zapomíná
I když jsou tyto kartičky dostupné zdarma a jejich použití je velmi jednoduché, seniorům často uniká fakt, že ušetřit mohou bez složitých aplikací nebo technologií. Mnoho lidí si myslí, že věrnostní programy jsou jen pro „mladé lidi s aplikacemi“ – ale opak je pravdou. Stačí pár minut registrace a kartu mít u sebe při každém nákupu.
Vždy když půjdete do drogerie, nezapomeňte si kartu přiložit nebo body uplatnit – může to znamenat rozdíl mezi plnou cenou a skutečnou úsporou. Stačí malý plastový kousek a vaše peněženka vám poděkuje.