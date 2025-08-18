Muž přišel k lékaři s prudkou bolesti na hrudi. Neuhodnete co odhalil rentgen
18. 8. 2025 – 10:49 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šokující případ z Tanzanie: muž si roky nevšímal podivných potíží, dokud lékaři neodhalili, že v jeho hrudi vězí obrovská čepel nože, kterou nosil v těle neuvěřitelných osm let.
Když 44letý muž z Tanzanie přišel do nemocnice stěžovat si na hnisavý výtok pod pravou bradavkou, očekával, že půjde o banální infekci. Lékaře ale jeho případ naprosto vyvedl z míry. Pacient nevykazoval žádné další příznaky – necítil bolest, nedusil se, nekašlal, neměl horečku a všechny životní funkce měl v normě. Až po delším rozhovoru si vybavil, že před téměř deseti lety prodělal násilnou potyčku, při níž utrpěl četné řezné rány na obličeji, zádech, hrudníku a břiše. Rány mu tehdy lékaři ošetřili, a protože neměl následně žádné problémy, žil dál běžným životem.
Šokující nález na rentgenu
Když se po letech objevilo podivné hnisání, rozhodli se lékaři pro rentgen. A tehdy nastal šok. Na snímku se jasně rýsovala obrovská čepel nože, uvězněná přímo uprostřed hrudníku. Zbraň pronikla přes pravou lopatku, ale zázrakem se vyhnula srdci, plicím i dalším životně důležitým orgánům. Lékaři se shodli, že právě odumřelá tkáň, která se během let kolem kovového předmětu vytvořila, byla příčinou infekce a výtoku. Je téměř neuvěřitelné, že muž mohl tak dlouho fungovat bez větších obtíží – ani netušil, že v sobě nosí smrtící předmět.
Operace a zázračné přežití
Chirurgický zákrok byl nevyhnutelný. Lékaři čepel během operace opatrně odstranili, společně s mrtvou tkání a nahromaděným hnisem. Muž strávil 24 hodin na jednotce intenzivní péče, kde byl pečlivě sledován, a poté byl přeložen na standardní oddělení. Zde zůstal dalších deset dní pod dohledem, dokud si lékaři nebyli jisti, že jeho stav je stabilní. Rekonvalescence probíhala překvapivě dobře a následné kontroly neodhalily žádné komplikace.
Tento případ vzbudil obrovský ohlas mezi odborníky i laickou veřejností. Dokazuje, že lidské tělo je schopné neuvěřitelných věcí – přežít celé roky s cizím předmětem v hrudi a přitom o tom vůbec nevědět. Lékaři upozorňují, že podobné příběhy nejsou zcela ojedinělé – objevili už pacienty, kteří žili roky s nožem v hrudi nebo dokonce s jídelními hůlkami zaseknutými v oku, aniž by o tom měli tušení. Tento tanzanský muž se tak stal dalším šokujícím důkazem toho, jak nevyzpytatelná může být kombinace náhody, lidské odolnosti a nedostatečných možností tehdejší medicíny.