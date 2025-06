Oblíbená moderátorka o estetických zákrocích: "Holky vypadají všechny stejně"

22. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Populární moderátorka a herečka žádnou velkou náklonností k estetickým úpravám vzhledu neplane.

Sympatická moderátorka, influencerka, herečka a bývalá velmi úspěšná modelka Nikol Moravcová samozřejmě ráda vypadá dobře a svědomitě se o sebe stará. Od větších úprav ale dává ruce pryč.

„Jsem docela konzerva. Pořád nosím hnědé stíny, jemnou rtěnku, pudr. Mám své věci, které mi fungují,“ popisuje své tradiční zkrášlování pro eXtra.cz.

Na estetických zákrocích jí vadí především jejich uniformita: „Mám pocit, že když se všichni řídíme trendy, začínáme se kopírovat. A to je podle mě hrozná škoda,“ domnívá se.

Důležité je hlavně to nepřehnat: „Když to někdo dělá, tak proč ne, ale otázka je, kde se ta míra ztrácí. Všechny holky chtějí mít velké oči, velké pusy, a vypadají pak všechny stejně.“

Což, ruku na srdce, opravdu není úplně scestná pointa, protože jistá podobnost k vidění zkrátka a dobře je.

Sama by prý zvážila jediný zákrok: „Možná bych si nechala přišít uši, někdy mám fakt odstátý. Ale vlastně jsem to nikdy nemusela řešit, díky vlasům. A asi už se na to necítím,“ směje se.

Ale i tak by to byl problém, protože, jak o sobě sama prohlašuje, má také ještě hrůzu z jehel.

„Hodně razím ty neinvazivní metody a nemám žádný botox ani nic podobného,“ prohlásila již před rokem pro Expres.cz.

U té příležitosti také mezi řečí zmínila, že jí občas líčení nebaví tak moc, že jde na akci radši bez make-upu.