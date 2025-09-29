Manželka Luďka Soboty po 40 letech: "Že má rád ženy, mi vadilo. Teď už ne"
29. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Když už se blíží půlstoletí ve vztahu, maličkosti prostě přestanou vadit.
Slavný herec Luděk Sobota už se sice stáhl do ústraní, užívá si zaslouženého odpočinku a vystupuje už pouze minimálně, má za sebou ale také divoká období na vrcholu slávy.
A všemi ho věrně provázela manželka Adriana: S hercem už jsou totiž spolu úžasných 40 let.
Je celkem jasné, že za tak dlouhou dobu musely občas přijít i propady, problémy, klopýtání a krize. Všechno se podařilo překonat a vztah je pevnější, než kdy dřív.
Adriana přiznává, že rozbuškou se v minulosti často stávala manželova záliba v ženách: „Dříve mi to vadilo, je to pravda. Myslím, že ženy se mu líbily a líbí se mu doteď. Ale pak jsem si uvědomila, že je asi normální chlap. Takže tenkrát mi to vadilo, teď už ne,“ uvedla pro eXtra.cz.
A jak na tom je sám herecký veterán? „Potkávám lidi a ti mě zdraví, což dřív nedělali. Asi vidí, že jsem už starej a brzo nebudu,“ žertoval Sobota v rozhovoru pro Blesk před třemi měsíci.
Opravdu se ale jednalo o nadsázku, Luděk je na tom prý dobře a odpočinek mu mimořádně svědčí: „Můj muž vždycky řešil zdraví, byl hypochondr. Myslím, že to bylo spíš nervové, protože to měl určitě povoláním – jako komik. Stálo ho to dost zdraví, hlavně psychického. Ale jak to všechno omezil a odmítá to, tak se mu vlastně všechno opravilo. A ve svých 82 letech je úplně zdravý, což je úžasné,“ klepe manželka na dřevo.
Recept, jak vydržet čtyřicet let s jedním partnerem, prý neexistuje: „Nemám na to recept, je to vždycky sázka do loterie. Ale i když nějaké krize byly, vždycky jsme to ustáli,“ usmívá se spokojeně.