Aktualizováno: Drahá zelenina souvisí s jejím nedostatkem i vyššími náklady, tvrdí pěstitelé

Výrazný růst cen zeleniny na pultech tuzemských obchodů podle Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) souvisí s aktuální situací na společném evropském trhu, který se potýká s menšími zásobami z loňské sklizně i omezenou produkcí čerstvé zeleniny ze skleníků. Evropským zelinářům zároveň kvůli vysoké inflaci vzrostly náklady na pěstování a skladování zeleniny.

„Česká republika kvůli nízké soběstačnosti nepatří mezi pěstitelské země EU s vlivem na cenotvorbu. Tuzemští pěstitelé pokrývají spotřebu zeleniny v ČR pouze z jedné třetiny,“ sdělila dnes ČTK Zelinářská unie, podle které se ceny zeleniny stabilizují s příchodem nové letošní úrody.

Růst cen zeleniny na začátku letošního roku nabral výrazné tempo. Velkoobchodní ceny dovážené zeleniny podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu v prvních letošních týdnech vzrostly až o desítky procent. Zdražení se týká hlavně paprik, rajčat či salátových okurek.

A to jste věděli, ze Fialovo lečo je 2,5 krát dražší než bylo ještě před dvěma roky to Babišovo? Jen pro připomenutí, kdyby tady zase někdo chtěl operovat se slovem drahota. Tak snad zase bude líp. pic.twitter.com/zyfWjSbCAa — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 27, 2023

Celosvětový růst cen zeleniny je podle ZUČM způsoben několika faktory. „Prvním z nich je obvyklý sezonní vývoj, kdy se do cen zeleniny promítají náklady na její skladování a zároveň omezená dostupnost. Tento vývoj je v letošním roce zesílen dopadem energetické krize, extrémním nárůstem cen vstupů do zemědělství i několikanásobným navýšením úrokových sazeb, a tím zdražení úvěrů. To vše se společně s růstem cen práce přímo odrazilo v navýšení nákladů na pěstování a skladování zeleniny,“ upozornila ZUČM.

Situaci na trhu se zeleninou podle ZUČM negativně ovlivnilo i pozdní zastropování cen energií. Mnozí pěstitelé se totiž v obavách z extrémní ceny energie rozhodli na podzim místo uskladnění zeleniny pro její přímý prodej. Ve sklenících pak zelináři v zimě podstatně omezili nebo úplně pozastavili produkci. „Aktuálně se tak projevují menší zásoby a objem čerstvé plodové zeleniny, jako jsou rajčata, papriky či okurky, je na trhu nedostatečný,“ uvedla ZUČM. Extrémní výkyvy počasí, které loni zasáhly významné produkční oblasti v jižní Evropě, severní Africe, Indii a Číně, podle ZUČM prohloubily nedostatek některých druhů zeleniny i na světových trzích.

Převážná část domácí produkce zeleniny míří na trh od jara do podzimu. „V zimních a jarních měsících je dovozní závislost ještě více umocněna vzhledem k dlouhodobě nedostatečným investicím do skladovacích kapacit,“ upozornila ZUČM. Tuzemští zelináři předpokládají, že ceny většiny základních druhů zeleniny se budou postupně stabilizovat s nástupem nové sklizně v jižní části Evropy, zejména v Itálii, Španělsku a Portugalsku. „Avšak výraznou změnu očekáváme až příchodem hlavní sklizňové sezony během léta u polní zeleniny. U krytých ploch očekáváme výrazné zlepšení situace už v jarních měsících,“ stojí v komentáři ZUČM.

K zajištění nižší závislosti českého trhu na dovozech a zabezpečení dostatečného množství cenově dostupných domácích produktů jsou podle ZUČM nutné dlouhodobé investice a stabilní podpora českého zelinářství a zeleniny ze strany státu i spotřebitelů.

Dovoz čerstvé a zpracované zeleniny do Česka roste a záporná bilance zahraničního obchodu v této kategorii plodin se už několik let pohybuje kolem 12 miliard korun ročně. Loni byla dovezena čerstvá a zpracovaná zelenina za 16,4 miliardy korun, zatímco o rok dříve import obnášel 15,484 miliardy korun. Hodnota exportu zeleniny z ČR se loni zvýšila na 4,38 miliardy korun z 3,507 miliardy korun v roce 2021.

Sněmovna bude příští středu jednat z popudu ANO o cenách potravin

Poslanecká sněmovna bude příští středu odpoledne z podnětu ANO jednat o cenách potravin. Mimořádnou schůzi na čtvrtek 8. března od 16:00 svolala předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Informoval o tom její mluvčí Martin Churavý.

Jde již o čtvrtou mimořádnou schůzi, kterou v poslední době poslanci ANO iniciovali. V pátek svolala z jejich podnětů předsedkyně sněmovny hned dvě schůze, a to k dostupnosti některých léků a k návrhu na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Termín jejich zahájení bude záviset zejména na postupu nynější mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců ke sporné vládní předloze o snížení červnové valorizace důchodů.

Příští středu tak čeká poslance nejprve řádná schůze a na ní schvalování vládního návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, které především mění výběr členů rad obou veřejnoprávních médií. Na odpoledne je od 15:00 svolána mimořádná schůze k návrhu hnutí ANO zvýšit rodičovský příspěvek o třetinu. Hnutí ANO navrhlo, aby rodičovský příspěvek činil 400 000 korun.

Ceny potravin patří k častým tématům sněmovní opozice. Pozornost upoutal příspěvek místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO) na sociálních sítích, kde porovnával cenu leča podle cen surovin za časů nynější vlády Petra Fialy (ODS) a cen za doby vlády Andreje Babiše (ANO) v roce 2021. Vyšlo mu, že nynější lečo je 2,5krát dražší.

Agrofert je nejsilnějším hráčem na českém trhu potravin.



Neřeší to Andrej Babiš náhodou na špatném "boardu"? pic.twitter.com/uiKQYwctr6 — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) March 1, 2023

„Agrofert je nejsilnějším hráčem na českém trhu potravin,“ napsal na twitteru místopředseda Senátu Tomáš Czernin (TOP 09) s poznámkou, jestli by předseda ANO Andrej Babiš neměl ceny potravin řešit jinde než ve sněmovně. Do koncernu Agrofert z Babišových svěřenských fondů patří největší pekárenská společnost v Česku a velcí výrobci mléčných a masných výrobků.

Ekonomka a někdejší zástupkyně České republiky při Světové bance Jana Matesová opakovaně poukazuje na nedostatečnou konkurenci na českém trhu potravin u prodejců i výrobců, v této souvislosti jmenovala i Agrofert. Trh prodejců i výrobců potravin v ČR je velmi koncentrovaný a v rostoucích cenách se může projevovat zneužívání tržní síly, uvedla Matesová v polovině února v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Podle Eurostatu vzrostly ceny potravin v tuzemsku loni o 27,2 procenta, a Česko tak bylo šesté v EU, pokud jde o jejich zdražování. Podle Potravinářské komory ČR není pro snižování cen potravin v současné době prostor kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků. Komora míní, že letos by ceny potravin mohly ještě mírně růst a postupně se stabilizovat ve druhé polovině roku.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza zastává názor, že pokud chce vláda snížit ceny potravin, musí navrhnout snížení DPH a prověřit tržní sílu dodavatelských řetězců. To, že by zdražování potravin způsobovaly obchodní řetězce zvyšováním svých marží, Prouza odmítá.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podal kvůli výraznému zdražení cukru v obchodech podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Chce, aby prověřil jeho výrazné zdražení na podzim loňského roku. Kvůli slevovým akcím při prodeji cukru se obrátil na Českou obchodní inspekci kvůli možnému klamání spotřebitele.