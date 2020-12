Dobrý armádní pes vyčmuchá i koronavirus

Služební psi rakouské armády umějí poznat, zda je někdo nakažený koronavirem. Počátkem příštího roku by mělo být jasné, zda lze čtyřnohé vojáky použít k odhalování nakažených například na vídeňském letišti.

Jak v pondělí na tiskové konferenci oznámila ministryně obrany Klaudia Tannerová, služební psi dokážou například z použité roušky vycítit, zda je někdo nakažený virem SARS-CoV-2. Fenka belgického ovčáka Fantasy před zraky novinářů infikovanou roušku odhalila hned několikrát za sebou.

"Hledání je velmi rychlé a pro vycvičeného psa nepředstavuje nijak velkou námahu," uvedl Otto Koppitsch z armádního kynologického centra. Podle něj dokáže jeden pes očichat za deset minut asi 250 roušek. Běžně dokáže zvíře pracovat půl hodiny.

Služební psy rakouská armáda na odhalování lidí nakažených koronavirem cvičí od června na základě metody vyvinuté německým zoologem Wolfem Kafkou. Vzorky pro výcvik poskytly nemocnice ve Štýrském Hradci a podle Kafky pocházely od čerstvě otestovaných lidí i pacientů na jednotkách intenzivní péče. Na co přesně psi po očichání reagují, není podle zoologa zatím jasné. Může to být samotný virus, ale i látky vznikající při imunitní reakci lidského těla.

Aby bylo možné psy k identifikaci nakažených použít, bude je třeba ještě dál cvičit. "Do konce roku zjistíme, zda je možné psy nasadit, nebo ne," uvedl armádní kynolog Koppitsch. Pokud nakonec v praxi nasazeni budou, nebudou psi působit nijak plošně. Pracovat by mohli na určitých důležitých místech, například na vídeňském mezinárodním letišti, kde by mohli kontrolovat lidi přilétající z rizikových oblastí.