Aktualizováno: Dobrá zpráva pro celý svět, chválí dohodu z COP28 von der Leyenová a spol.

Zástupci téměř 200 zemí světa se na konferenci dohodli na potřebě postupného omezování globální spotřeby fosilních paliv s cílem odvrátit ničivé klimatické změny, oznámil na začátku dnešního ranního plenárního jednání předseda konference Sultán Džábir. Podle agentur Reuters a AP se jedná o historický krok. Předchozí konference hovořily o snižování emisí skleníkových plynů, fosilní paliva ale výslovně nezmiňovaly.

„Je to dobrá zpráva pro celý svět, že nyní máme mnohostrannou dohodu o urychlení snižování emisí směrem k čisté nule do roku 2050 s naléhavými kroky v této kritické dekádě,“ uvedla von der Leyenová v prohlášení.

Congratulations #COP28!



A crucial part of this historic deal is truly made in Europe.



The whole world endorsed our 2030 targets:



to triple renewable energy

to double energy efficiency, both by 2030



Today's agreement marks the beginning of the post-fossil era.