Putin dostal další ránu! Amerika udeřila na ruský ropný kolos
24. 10. 2025 – 6:37 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Spojené státy vyhlásily nové sankce proti dvěma největším ruským ropným gigantům – Rosněfti a Lukoilu. Důvodem je pokračující válka Ruska proti Ukrajině. Washington se podle ministra financí Scotta Bessenta rozhodl zakročit, protože prezident Vladimir Putin stále odmítá zastavit „nesmyslný konflikt“. Sankce zasáhnou i desítky dceřiných firem obou koncernů.
Tvrdý úder do ruské ekonomiky
Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že Spojené státy přistupují k bezprecedentnímu kroku. „Nyní je čas zastavit zabíjení a (čas) na okamžité příměří,“ uvedl ve svém prohlášení. „Vzhledem k tomu, že prezident Putin odmítá ukončit tuto nesmyslnou válku, ministerstvo financí uvaluje sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují kremelskou válečnou mašinérii,“ dodal.
Podle Bessenta je resort připraven podniknout další kroky, pokud si to situace vyžádá. „Vyzýváme naše spojence, aby se k nám připojili a dodržovali tyto sankce,“ uvedl ministr. Nové americké opatření se dotkne nejen samotných firem Rosněfť a Lukoil, ale také desítek jejich dceřiných společností, jak potvrdila agentura AP.
Trump ruší summit s Putinem
Prezident Donald Trump podle agentury AFP oznámil, že s Putinem ruší plánovaný summit v Budapešti. „Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena,“ citovala AFP šéfa Bílého domu.
Trump zároveň uvedl, že by čínský prezident Si Ťin-pching mohl sehrát zásadní roli v urovnání konfliktu. „Prezident Si může mít velký vliv na Putina ohledně urovnání konfliktu na Ukrajině,“ prohlásil Trump. Oba státníci by se měli setkat příští týden během summitu APEC v Jižní Koreji, kde má být téma Ukrajiny hlavním bodem jednání.
Evropa připravuje vlastní balík sankcí
Zatímco Washington přitvrzuje, Evropská unie nezůstává pozadu. Dánské předsednictví ve středu večer oznámilo, že cesta k přijetí 19. balíku sankcí EU proti Rusku je volná. Žádná členská země už nemá výhrady. Balíček zahrnuje mimo jiné opatření v oblasti energetiky a financí, včetně postupného zákazu dovozu ruského zkapalněného plynu (LNG).
Unijní sankce by měly být oficiálně schváleny ve čtvrtek. Jejich cílem je podle Bruselu dál omezit finanční zdroje, které Kreml využívá k vedení války.
Amerika tak opět dává najevo, že trpělivost s Moskvou došla. Po měsících váhání Washington přistoupil k nejtvrdšímu ekonomickému postihu ruského ropného sektoru od začátku invaze. Putinův režim tak čelí dalšímu ekonomickému tlaku – a svět sleduje, zda tentokrát přiměje Moskvu k ústupu.