Do Česka přijel německý prezident Steinmeier: Tak trochu cesta do minulosti

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přijel dnes z Berlína vlakem na třídenní návštěvu České republiky. Na pražské hlavní nádraží dorazil krátce po 15:30. V Lánech povečeřel s prezidentem Milošem Zemanem, oficiální jednání mají naplánováno až na čtvrteční dopoledne.

Steinmeier České televizi po příjezdu řekl, že cesta vlakem ukazuje, že z Berlína není žádné jiné evropské hlavní město tak blízko jako Praha. „To je pravda zeměpisně, ale myslím, že to mohu říct i s ohledem na dobré sousedství našich zemí,“ poznamenal. Řekl také, že je rád, že mohl konečně dodržet slovo, které dal českému prezidentovi, a na návštěvu, jež byla kvůli pandemii nemoci covid-19 odložena, přijet.

Německého prezidenta na nádraží přivítal například ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák nebo náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. Steinmeier si na prvním nástupišti prohlédl sochu zachránce židovských dětí Nicholase Wintona. Doprovodili ho při tom český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka a nový německý velvyslanec v ČR Andreas Künne.

Partnerství ČR a Německa má pevné základy, řekl Steimeier před cestou do Prahy

„Těším se na tuto cestu, je to trochu i cesta do minulosti, protože Češi a Němci si nebyli vždy dobrými sousedy,“ řekl Steinmeier novinářům na berlínském hlavním nádraží před cestou do Prahy. Za obrat ve vzájemných vztazích označil česko-německé smlouvy a deklarace z 90. let minulého století, které přispěly ke zlepšení partnerství.

Minulost a současnost bude podle Steinmeiera jedním z témat, se kterými chce během jízdy do Prahy hovořit se svými hosty přímo ve vlaku. „O to více budeme v dnešních rozhovorech mluvit o tom, co se v posledních třech desetiletích podařilo,“ řekl. „Rok od roku jsme si bližší - hospodářsky, politicky, kulturně, lidsky,“ dodal.

I přes těžkosti a složitost minulosti mají nyní česko-německé vztahy podle Steinmeiera natolik pevný základ, že je zcela nezávislý na politické a vládní konstelaci. „To je poselství pro nynější rok, kdy se v obou zemích konají volby,“ uvedl německý prezident.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve vlaku na cestě do České republiky | zdroj: Profimedia

Hovořit chce Steinmeier s hosty také o pandemii nemoci covid-19 a následcích, které měla. „Pozval jsem lidi, kteří pravidelně, každý den jezdí z jedné strany na druhou. Budu s nimi mluvit o zkušenostech z pandemie, o uzavřených hranicích, což bylo něčím takřka neznámým,“ řekl Steinmeier.

Z Berlína Steinmeiera doprovází mimo jiné český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka nebo spisovatel Jaroslav Rudiš, v Drážďanech do vlaku přistoupila předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.

Steinmeier uctí památku československých výsadkářů

Z Prahy odjel Steinmeier na zámek v Lánech, do letního sídla českých prezidentů. Položil květiny u hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Poté následovala soukromá večeře s prezidentem Zemanem, která se podávala pod širým nebem ve stanu. Vedle obou prezidentů k ní zasedly i první dámy - Ivana Zemanová a Elke Büdenbenderová.

Čtvrtečnímu oficiálnímu jednání s prezidentem Zemanem na Pražském hradě bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Steinmeier do Národního památníku hrdinů heydrichiády přijde jako první hlava německého státu.

Ve čtvrtek se německý prezident setká také s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je v plánu v pátek. Vedle Prahy navštíví Steinmeier také Ústí nad Labem. V severočeském městě si mimo jiné prohlédne multimediální expozici nazvanou Naši Němci

Německá média považují za mimořádné, že se Steinmeier do Česka vydává vlakem. Je to jeho první taková zahraniční návštěva. Prezidentský palác to označuje za ukázku blízkosti obou zemí a demonstraci výhod otevřených hranic.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier | zdroj: Profimedia