Deset let s Orbánem. Svobodná média se dají zničit i bez ruských trollů a za přihlížení Bruselu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

V nadcházejícím roce to bude rovných deset let, co se – po několikaleté přestávce – stal maďarským premiérem znovu Viktor Orbán. A začal otáčet Maďarsko pryč od liberální demokracie. Kam se země v Orbánově éře posunula, dobře ukazují maďarská média, která premiér až na výjimky ovládl a využívá je k šíření vládní propagandy. To vše uprostřed Evropské unie, která tomu nijak nedokáže bránit, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

čtěte dále: Trestu za vraždy na hranicích čeští komunisté uniknou

čtěte dále: Čipy v páteři mohou rozchodit i ochrnuté

čtěte dále: Klasické pohádky bývají plné skrytých erotických symbolů

čtěte dále: Profese fyzika je paradoxně ohrožena kvůli automatizaci

čtěte dále: Štěstí vyjadřuje lidská tvář sedmnácti výrazy