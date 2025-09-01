Zářili by pýchou. Vnuk Abrháma a Šafránkové sebejistě debutuje v novém seriálu
1. 9. 2025 – 7:35 | Magazín | Jiří Rilke
Existenci slavných prarodičů samozřejmě nemůže ignorovat, snaží se ale vyšlapat vlastní stezku.
Rodinnou průpravu má jako málokdo jiný, přesto se ale Antonín Jan Abrhám, vnuk Josefa Abrháma a Libuše Šafránkové, do hraní úplně po hlavě nevrhal.
Film má ale v krvi, to se prostě nedá popřít. Především ho ale fascinuje práce s kamerou a na kameramana dokonce i studuje.
Nebránil se ale ani herecké odbočce.
Uvidíme, zda mu pobyt před kamerou nakonec nezachutná víc než za ní. Grácie a sebejistoty na to, aby se mohl stát úspěšným hercem, má totiž bohatý dostatek.
Antonín Jan debutuje ve své první dramatické roli: Představí se v krimi seriálu Mladá krev jako syn hlavní postavy, kapitána Hekla (toho hraje Kryštof Hádek).
„Byla to má první takhle vážná role a snažil jsem se na ni poctivě připravit. Scény jsem trénoval sám nebo s mou mámou. Bavilo mě si ladit detaily a přemýšlet o pocitech mé postavy,“ prozradil mladý herec pro eXtra.cz.
Žádný tlak či pocit, že musí jít ve šlépějích slavných prarodičů, necítí: „Nemám v plánu věnovat se herectví profesionálně. Velmi mě to ale baví, a když to nepůjde, nebudu to lámat. Babičku s dědou obdivuji za jejich hereckou profesi, ale hlavně za to, jací byli v osobním životě.“
Zatím tak myslí hlavně na kariéru kameramana: „S bratrem Josefem točíme amatérské filmy už dlouho pod jménem What the Films. Nedávno měl na filmovém festivalu ve Zlíně premiéru nový seriál Pád domu Kollerů, ve kterém hraji, a těším se na reakce diváků. Jako kameraman teď točím s bratrem film na jeho přijímačky. Plánů máme víc než času,“ postěžoval si.
Uvidíme, jakým směrem se profesní život mladého Abrháma otočí nakonec. Jisté ale je, že ostudu slavným předkům už nyní rozhodně nedělá.