K nepoznání! Slavná herečka shodila skoro 20 kilo: "Teď se hlavně nerozežrat"
15. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Cesta za štíhlou figurou je u konce, teď už zbývá ji jen udržovat.
Shodit pár kilo, vypadat lépe, pochlubit se štíhlou figurou... Něco podobného proběhne občas hlavou snad každému. Oblíbená herečka a moderátorka Alice Bendová nicméně nezůstala jen u nápadu.
Válku tuku a kilogramům vyhlásila už před rokem a půl a vůbec se nerozpakovala si při své váhové zteči pomoct vším, co bylo zrovna po ruce.
A jelikož jí také mimo jiné živí propagace prostředků na hubnutí na Instagramu, po ruce byly často právě ony. Že nezhubla úplně "čistě" nicméně nijak neumenšuje výsledky. Účel světí prostředky, však to znáte.
Před několika dny přišla cílová rovinka: „Dnes je ten den, kdy se to zlomilo, dosáhla jsem svého cíle,“ hlásila na sítích.
„Po 18 měsících snažení, odříkání si, občasném naštvání jsem dosáhla svého. A to je, že vážím jako ve 30 letech, je mi dobře, cítím se energicky, nebolí mě klouby, nepotí se mi pupek a nefuním do schodů. Ze 77,5 kg při výšce 170 cm vážím dnes 60 kg a to bylo mým úkolem,“ zhodnotila své snažení.
Necelých 18 kilo za rok a půl? Docela fajn tempo, to se nedá upřít.
„Teď vstupuju do té těžší fáze, udržet to, nerozežrat se a vydržet odolat své lenosti a lásce k jídlu,“ nastínila budoucnost.
„Také nadále pokračuji s hubnoucím triem,“ dodala. Myslela tím samozřejmě již zmiňované přípravky.
Figuru má ale rozhodně k pokoukání, o tom žádná:
