Dana Drábová povede úřad pro jadernou bezpečnost dalších pět let

Předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zůstane Dana Drábová. Dnes ji do funkce s účinností od 1. listopadu na dalších pět let jmenovala vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Drábová úřad vede nepřetržitě od roku 1999, je tak nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v zemi.

SÚJB vykonává státní správu pro kontrolu bezpečnosti jaderné energie a ionizujícího záření v Česku. Úřad funguje od roku 1993. Výběrové řízení na šéfa SÚJB vyhlásila vláda na konci srpna. Důvodem byla povinnost z nedávno chválené novely služebního zákona, podle níž je nutné nově vybrat vedoucí pracovníky úřadů, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Server Aktuálně.cz v pondělí uvedl, že Drábová byla jediným přihlášeným uchazečem ve výběrovém řízení. Současná šéfka byla po pohovoru schválena výběrovou komisí jako vhodná žadatelka. Dnes jí proto vláda podle Rakušana ve funkci potvrdila. Stát v předchozích měsících vyhlásil výběrová řízení i na další šéfy státních úřadů, například na předsedu Správy státních hmotných rezerv (SSHR), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Puncovního úřadu. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se už s jednotlivými zájemci uskutečnily pohovory, následně úřad vybere nejvhodnější adepty, které poté předloží ke schválení vládě. Mohlo by vás zajímat Německo jaderné reaktory vypnulo, ve Finsku naopak spustili ten největší v Evropě

