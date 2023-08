Ve čtvrtek začnou Japonci vypouštět do moře radioaktivní vodu z Fukušimy

Upravenou a rozředěnou radioaktivní vodu z těžce poškozené jaderné elektrárny Fukušima začne Japonsko do Tichého oceánu vypouštět ve čtvrtek. Prohlásil to japonský premiér Fumio Kišida po jednání se členy svého kabinetu. Plán Tokia již dříve ostře kritizovala Čína a staví se proti němu i mnoho místních obyvatel a rybářů.

Z asi tisícovky nádrží v areálu elektrárny bude postupně vypuštěno více než 1,3 milionu tun kontaminované vody, která byla použita pro ochlazování reaktorů, jejichž jádra se při silném zemětřesení a tsunami v roce 2011 roztavila. Pro uskladňování vody již dochází místo. Plán před dvěma roky schválila japonská vláda jako klíčový krok pro definitivní uzavření fukušimské elektrárny.

Japonci vodu čistí pomocí filtračního systému, který odstraňuje většinu nebezpečného materiálu vyjma tritia - izotopu vodíku, jenž se těžko separuje. Tritium je podle vědců pro lidský organismus škodlivé jen při vysoké koncentraci, což ale ve Fukušimě po zředění a při postupném dlouhodobém vypouštění v zásadě nehrozí.

Ředění mořskou vodou bude probíhat v zařízení na pobřeží, odkud bude voda putovat dál do moře kilometrovým tunelem. Celý proces vypouštění potrvá několik desítek let. Firma TEPCO provozující elektrárnu Fukušima se chystá vypustit za prvních 17 dnů 7800 tun vody. Do konce března příštího roku by mělo být vypuštěno 31 200 tun vody, čímž se vyprázdní pouhých deset nádrží. Tempo se poté zrychlí.

„Vyzval jsem firmu TEPCO, aby se rychle připravila na vypouštění vody... Očekávám, že vypouštění začne 24. srpna, pokud k tomu bude vhodné počasí,“ prohlásil dnes premiér Kišida.

S plánem Tokia vypouštět radioaktivní vodu z elektrárny v červenci vyjádřila souhlas Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), podle níž je tento postup v souladu s celosvětovými standardy a bude mít „zanedbatelný radiologický dopad na lidi a životní prostředí“.

Proti jsou naopak mnozí místní obyvatelé a rybáři, kteří se bojí, že zákazníci přestanou kupovat ryby ulovené v oblasti. Obavy mají i okolní země.

Správce Hongkongu John Lee v reakci na oznámení japonské vlády dnes řekl, že je rezolutně proti plánu vypouštět radioaktivní vodu z elektrárny Fukušima. Hongkong podle něj okamžitě zavede kontroly dovozu mořských produktů z Japonska.

Hongkong je po Číně pro Japonsko druhým největším trhem pro zemědělské a rybářské produkty. Čína, která je nejtvrdším kritikem japonského plánu na vypouštění vody z Fukušimy, minulý měsíc oznámila zákaz dovozu potravin ze zhruba pětiny japonských prefektur. Potraviny dovezené z dalších částí ostrovní země přísně kontroluje.

Jižní Korea dnes uvedla, že po vědecké a technické stránce nemá s plánem Tokia problém, což ale nutně neznamená, že ho podporuje.